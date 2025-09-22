Đi lại ngay sau khi ăn, tốt cho tiêu hoá hay hại dạ dày?

(VTC News) -

Nhiều người tin rằng đi lại ngay sau khi ăn sẽ giúp tiêu hóa nhanh hơn và hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng – thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam – điều này không hoàn toàn phù hợp với mọi đối tượng.

Với người khỏe mạnh, việc vận động nhẹ như đi bộ chậm rãi sau bữa ăn có thể mang lại lợi ích nhất định như giúp thức ăn được tiêu hóa tốt hơn, hỗ trợ đốt cháy calo và hạn chế cảm giác đầy bụng.

Nếu cơ thể đang mệt mỏi, yếu sức, hoặc gặp vấn đề về dạ dày, việc đứng dậy hay đi lại ngay sau ăn có thể gây bất lợi. Khi đó, trọng tâm của dạ dày thay đổi đột ngột, dễ dẫn đến trào ngược axit, gây ợ chua, nóng rát và khó chịu vùng thượng vị. Nhiều người lại có thói quen nằm ngay sau khi ăn, điều này càng nguy hại hơn.

Nhiều người tin rằng đi lại ngay sau khi ăn sẽ giúp tiêu hóa nhanh hơn và hỗ trợ giảm cân.

Ở tư thế nằm, thức ăn và dịch vị dạ dày rất dễ trào ngược lên thực quản, làm tăng nguy cơ viêm loét, tổn thương niêm mạc, gây buồn nôn, khó tiêu, thậm chí có thể dẫn đến bệnh lý dạ dày thực quản nếu duy trì trong thời gian dài.

Không chỉ vậy, nằm sau ăn còn làm giảm hiệu suất tiêu hoá, khiến năng lượng dư thừa tích tụ dưới dạng mỡ, làm tăng nguy cơ béo phì. Theo khuyến cáo từ chuyên gia, sau khi ăn, lựa chọn tốt nhất là ngồi thẳng lưng trong khoảng 15 đến 20 phút. Đây là thời điểm hệ tiêu hoá cần được cung cấp máu tối ưu để hoạt động hiệu quả.

Sau khoảng thời gian đó, bạn có thể đứng dậy và vận động nhẹ nhàng như đi dạo chậm, xoay vai, vươn vai để hỗ trợ dạ dày làm việc trơn tru hơn. Ngược lại, các hoạt động mạnh như tập thể dục cường độ cao, chạy bộ hoặc nâng tạ nên tuyệt đối tránh vì có thể làm chậm quá trình tiêu hoá, gây khó chịu và đầy bụng.

Bên cạnh đó, việc uống trà hoặc cà phê ngay sau bữa ăn cũng là thói quen không lành mạnh. Các chất như tannin trong trà hay caffeine trong cà phê có thể cản trở khả năng hấp thu sắt và một số dưỡng chất thiết yếu trong thực phẩm. Tốt nhất là chỉ nên uống nước lọc hoặc nước đun sôi để nguội để hỗ trợ tiêu hóa tự nhiên.

Ngoài ra, việc đi tắm sau khi ăn cũng được các chuyên gia cảnh báo có thể làm gián đoạn quá trình tiêu hoá do lưu lượng máu bị phân tán tới bề mặt da thay vì tập trung vào dạ dày. Ngủ ngay sau khi ăn cũng là hành động cần tránh vì dễ gây ứ đọng thức ăn, tăng nguy cơ trào ngược và ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ.

Việc xây dựng thói quen sinh hoạt hợp lý sau ăn là yếu tố then chốt giúp bảo vệ hệ tiêu hoá, kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa các bệnh lý liên quan. Nếu bạn vẫn thường xuyên gặp các triệu chứng như đầy hơi, ợ nóng, buồn nôn dù đã điều chỉnh thói quen sinh hoạt, nên sớm đến cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị kịp thời.