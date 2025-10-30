'Đi Hội chợ mùa Thu mới thấy những đặc sản vùng miền chưa bao giờ biết đến'

(VTC News) -

Tham quan các gian hàng tại Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 ngày 29/10, ông Cúc, 68 tuổi đến từ Phú Thọ cảm thấy rất hào hứng vì quy mô, sự hiện đại của hội chợ. Bên cạnh đó, ông còn đến các khu vực ẩm thực để trải nghiệm món ăn, đặc sản vùng miền.

“Tôi năm nay gần 70 tuổi mà có nhiều đặc sản vùng miền đến bây giờ mới biết đến. Mong Nhà nước có thêm nhiều hội chợ như này để Nhân dân có cơ hội trải nghiệm, cảm nhận nét văn hoá đặc sắc của các địa phương”, ông Cúc nói.

Ông Cúc tiết lộ, hôm nay đoàn ông có 20 người cùng xuống hội chợ để tham quan và dự kiến sẽ dành trọn 1 ngày để đi hết các gian hàng vì có quá nhiều nơi muốn được khám phá.

Ông Cúc (áo xanh) và thành viên trong đoàn thăm gian hàng ở Hội chợ mùa Thu 2025. (Ảnh: Hoàng Dung).

Du khách hào hứng với không gian quy mô của hội chợ. (Ảnh: Hoàng Dung).

Một em bé được mẹ đưa đi hội chợ. (Ảnh: Hoàng Dung).

Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Chu và bà Bùi Thị Hạnh (Hoàng Văn Thái, Hà Nội) sau khi đi một vòng hội chợ đã mua 1 cuốn sách và 1kg cốm. “Là những người Hà Nội, chúng tôi rất yêu Hà Nội nên món quà đầu tiên mua ở hội chợ là cốm. Một số cửa hàng sách đang có khuyến mại nên chúng tôi cũng hào hứng mua”, ông Chu vui vẻ nói.

Bên cạnh mua sắm, mục tiêu lớn nhất của vợ chồng ông Chu khi đến hội chợ là được tận mắt ngắm nhìn “vòm thép thế kỷ” của Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Và ông cảm thấy tự hào ông được ngắm nhìn công trình lớn của đất nước, đã được dựng xây thần tốc, khiến thế giới cũng phải thán phục.

Ông Nguyễn Mạnh Chu và bà Bùi Thị Hạnh. (Ảnh: Hoàng Dung).

Hội chợ mùa Thu 2025 không chỉ thu hút khách hàng lớn tuổi mà còn "ghi điểm" với cả những bạn trẻ. Nhân ngày được nghỉ học, Phương Thảo - sinh viên Học viện Tài chính - dành thời gian đi tham quan các gian hàng, đồng thời tranh thủ mua thêm nhiều sản phẩm như quần áo, giày dép, đồ gia dụng...

“Tôi rất thích không gian ở hội chợ, đó là sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Nếu ai chưa từng đặt chân đến các tỉnh, thành phố trên cả nước thì đây là dịp mọi người thực hiện điều đó, bằng việc trải nghiệm các gian trưng bày địa phương ở hội chợ”, Thảo nói.

Một điểm mà gia đình Thảo ấn tượng là các sản phẩm ở được bày bán khá đa dạng, giá cả hợp lý, giúp người đi xem triển lãm có thêm cơ hội mua hàng giá hời.

Thảo cùng mẹ thử áo dài được bày bán ở hội chợ. (Ảnh: Hoàng Dung).

Nhiều người xếp hàng nhận vé xem phim miễn phí. (Ảnh: Hoàng Dung).

Trải nghiệm làm đồ thủ công tại gian hàng. (Ảnh: Hoàng Dung).

"Hội chợ mùa Thu 2025 không chỉ là nơi giao thương mà còn là không gian lan tỏa giá trị Việt thông qua những sản phẩm chất lượng" là lời khẳng định của bà Mai Anh, đại diện gian hàng Sữa Đồng Cỏ Ba Vì. Doanh nghiệp cho biết mang đến hội chợ nhiều sản phẩm đặc trưng của Ba Vì như bánh sữa non, sữa truyền thống, sữa socola, phô mai, sữa chua…

Trong đó, điều khiến bà Mai Anh tâm đắc chính là sự hỗ trợ của Bộ Công Thương và Sở Công Thương Hà Nội trong công tác tổ chức. “Chúng tôi được hỗ trợ hoàn toàn chi phí gian hàng và lắp đặt. Ban tổ chức tạo điều kiện rất thuận lợi, giúp doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi có cơ hội tiếp cận khách hàng và quảng bá sản phẩm trong không gian chuyên nghiệp, quy mô lớn,” bà nói.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa, đại diện CTCP Chăn nuôi CP Việt Nam cũng cho rằng, Hội chợ mùa Thu 2025 là dịp để đơn vị gặp gỡ thêm nhiều đối tác tiềm năng, mở rộng hợp tác và quảng bá sản phẩm chế biến chất lượng cao của Việt Nam ra thế giới.

Trải nghiệm chụp ảnh bằng công nghệ AI. (Ảnh: Hoàng Dung).

Các bạn trẻ xếp hàng, chờ trải nghiệm tại gian hàng trò chơi. (Ảnh Hoàng Dung).

Mọi người hào hứng chụp ảnh kỷ niệm tại hội chợ. (Ảnh: Hoàng Dung).

Hội chợ mùa Thu 2025 dự kiến diễn ra từ 20/10 đến hết 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) (xã Đông Anh, Hà Nội).

Đây sẽ là hội chợ đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức với quy mô lớn nhất (khoảng 3.000 gian hàng), tại trung tâm lớn nhất, hiện đại nhất (diện tích khoảng 100.000 m²) và thành phần, số lượng tham gia lớn nhất (tất cả 34 tỉnh thành, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều được huy động tham gia).

Các ngành hàng trưng bày tại hội chợ đa dạng ở nhiều lĩnh vực như: công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dịch vụ, thương mại, hàng tiêu dùng…