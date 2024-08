Bắt giam nam thanh niên liên quan vụ nổ súng ở Hội An

(VTC News) -

Ngày 28/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa khởi tố và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Cường (SN 1997, trú phường Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Nguyễn Tấn Cường bị khởi tố, bắt giam. (Ảnh: C.A)

Đây là người thứ hai bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt giữ sau khi tiếp nhận vụ án từ Công an TP Hội An vào tháng 7/2024.

Nguyễn Tấn Cường được xác định liên quan đến vụ án “Giết người, Gây rối trật tự công cộng” do Nguyễn Tấn Dũng (tên thường gọi “Dũng Ka”, SN 2004, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cùng một số người khác thực hiện vào tối 4/6/2023.

Theo hồ sơ vụ việc, tối hôm đó, Nguyễn Nam (tên thường gọi là Trần Hạo Nam, SN 1988, trú phường Thanh Hà, TP Hội An) cùng một số người tìm Dũng để giải quyết mâu thuẫn. Khi gặp nhau, Dũng dùng súng hơi (súng bắn đạn chì) bắn khiến nhóm Nam tháo chạy.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 7 người liên quan đến vụ án để phục vụ điều tra, xử lý.