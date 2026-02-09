Di chuyển đến Hội chợ Mùa Xuân bằng cách nào cho tiết kiệm?

(VTC News) -

Theo ban tổ chức, để phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm Tết tăng cao tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, thành phố Hà Nội đã tăng cường 6 tuyến xe buýt, với 360 lượt xe mỗi ngày và điểm dừng trả xe buýt đối diện với sảnh H7, Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Cụ thể, từ trung tâm thành phố, hành khách có thể di chuyển bằng tuyến 43 (Kim Mã - Hào Nam) hoặc tuyến E08TC (Khu đô thị Times City).

Từ phía đông có tuyến E10 (xuất phát tại Ocean Park), kết nối trực tiếp đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Từ phía tây, có hai tuyến 02TC (bến xe Yên Nghĩa) và E09TC (Khu đô thị Smart City) được tăng cường để phục vụ du khách.

Từ phía nam, tuyến 32TC xuất phát tại bến xe Giáp Bát đến trung tâm triển lãm, tạo điều kiện thuận lợi cho cả du khách trong và ngoài nước.

Thời gian hoạt động của các tuyến xe là từ 7h - 22h. Trong quá trình vận hành, các tuyến bus trên có thể được điều chỉnh linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân và du khách.

Để người dân dễ dàng nhận diện, các tuyến xe buýt tham gia phục vụ Hội chợ Mùa Xuân 2026 được gắn biển phụ thông tin “Xe buýt phục vụ Trung tâm Triển lãm Việt Nam” ở phía đầu xe. Các tuyến xe bus tăng cường sẽ tổ chức đón, trả khách tại các điểm đầu, cuối và các điểm dừng đỗ trên toàn bộ lộ trình tuyến buýt đi qua, bảo đảm thuận lợi, an toàn cho hành khách.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 sẽ diễn ra đến hết 13/2. (Ảnh minh họa: Báo ảnh Việt Nam)

Tại trung tâm triển lãm, ngay từ lối vào, ban tổ chức bố trí sơ đồ tổng thể vị trí các phân khu, giúp hành khách có thể biết mình đang ở vị trí nào và cần đi đến những điểm nào. Đặc biệt, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh và quét vào mã QR, truy cập vào đường link, bản đồ sẽ hiện ra rất rõ ràng từng phân khu.

Bên cạnh các giải pháp giao thông thuận tiện, ban tổ chức hội chợ Mùa Xuân đã miễn phí gửi xe, cung cấp xe đẩy hàng và giỏ đựng hàng miễn phí để người dân thảnh thơi mua sắm.

Trong khi đó, cũng để phục vụ du khách đến tham quan mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026, Xanh SM triển khai chương trình “Xuân mở hội, Xanh mở đường” với tổng giá trị tài trợ 2 tỷ đồng cho di chuyển xanh trên toàn quốc, áp dụng cho các dịch vụ Green SM Van, Xanh SM Express, Xanh SM Premium, Xanh SM Car, Xanh SM Limo, Xanh SM Bike và Xanh SM Bike Plus.

Cụ thể, các chuyến có điểm đi và điểm đến tại khu vực hội chợ được hưởng ưu đãi 15%, tối đa 50.000 đồng mỗi chuyến dành cho khách hàng hiện hữu; riêng khách hàng lần đầu tải ứng dụng được hưởng ưu đãi 25%, mức hỗ trợ tối đa 50.000 đồng mỗi chuyến.

Với Green SM Van, khách hàng được hỗ trợ 40.000 đồng cho chuyến đầu tiên, các chuyến tiếp theo hưởng ưu đãi 10% với mức tối đa 50.000 đồng, đồng thời áp dụng ưu đãi theo khung giờ 19h-22h với mức hỗ trợ 30.000 đồng.

Đối với Xanh SM Express, khách hàng mới được hưởng ưu đãi 20%, tối đa 50.000 đồng cho 5 chuyến đầu tiên trong khung giờ 6h-23h; vào thứ tư hằng tuần, ưu đãi đạt 17% với mức tối đa 30.000 đồng trong khung giờ 9 - 11h, đồng thời duy trì ưu đãi 10% với mức tối đa 50.000 đồng trên toàn quốc.

Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn các gói hội viên giao hàng theo tháng với mức ưu đãi từ 15% đến 18%, tối đa 50.000 đồng mỗi chuyến, áp dụng cho tối đa 299 chuyến trong thời hạn 1 tháng.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 sẽ diễn ra cho đến ngày 13/2 (tức 26 Tết).