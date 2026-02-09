Thủy hải sản an toàn, tiện lợi - 'ngôi sao' nổi bật của hội chợ Mùa Xuân 2026

(VTC News) -

Tại hội chợ Mùa Xuân 2026, các gian hàng thủy sản trở thành điểm đến thu hút đông đảo người tiêu dùng. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ các địa phương đã mang đến hội chợ danh mục sản phẩm phong phú, đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết.

Các gian hàng đã trưng bày nhiều dòng sản phẩm thủy sản khác nhau, từ thủy hải sản tươi sống, đông lạnh đến sản phẩm chế biến sẵn như tôm khô, cá khô, ruốc hải sản, hải sản sơ chế và các sản phẩm tiện lợi phục vụ bữa ăn gia đình. Sự đa dạng về chủng loại, quy cách đóng gói và hình thức trưng bày giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và làm quà biếu Tết.

Các gia hàng thủy hải sản luôn thu hút đông đảo thực khách.

Ông Đặng Hữu Kiên - cố vấn Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy hải sản Việt Nam - cho biết, các sản phẩm thủy, hải sản được tuyển chọn từ nhiều vùng miền trên cả nước. Có thể kể đến như tôm, tôm khô, tôm sú, cua Cà Mau; cá ngừ Nha Trang; các dòng cá biển, cá thu Vũng Tàu...Doanh nghiệp đã bố trí hệ thống kho bảo quản đạt tiêu chuẩn, đặt tại các khu vực lân cận Hà Nội để sẵn sàng điều chuyển khi có nhu cầu.

“Do đặc thù của sản phẩm thủy hải sản đòi hỏi điều kiện bảo quản nghiêm ngặt nên việc dự trữ vừa đủ, vận chuyển linh hoạt giúp đảm bảo chất lượng khi đến tay người tiêu dùng”, ông Kiên nói.

Bên cạnh sự phong phú về sản phẩm, mức giá tại các gian hàng thủy sản được đánh giá là khá linh hoạt, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Từ các sản phẩm phổ thông đến các dòng thủy sản chất lượng cao, quà biếu đều được niêm yết giá công khai, minh bạch.

Theo ông Kiên, ngay trong những ngày đầu khai mạc, kết quả tiêu thụ đã ghi nhận tín hiệu tích cực. Đặc biệt trong những ngày cuối tuần và cận Tết, khi nhu cầu mua sắm cho lễ tất niên, lễ ông Công ông Táo, người dân đến mua hàng rất đông.

Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, gian hàng của Công ty TNHH Hải sản Vân Đồn (đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan, với các sản phẩm chế biến từ hải sản, đặc biệt là các dòng ruốc mang đậm hương vị biển.

Chị Bùi Thị Thanh Hương, nhân viên bán hàng của Hải sản Vân Đồn cho biết, tham gia hội chợ Mùa Xuân lần này, doanh nghiệp mang đến nhiều sản phẩm ruốc hải sản như ruốc tôm, ruốc hàu, ruốc bề bề, ruốc cá thu. Trong đó, ruốc hàu là dòng sản phẩm nổi trội, được khách hàng đón nhận rất tích cực.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao, doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị từ khâu nguyên liệu đến sản xuất. Chị Thanh Hương cho biết, công ty tập trung thu gom nguyên liệu, lên kế hoạch sản xuất từ sớm nhằm bảo đảm đủ lượng hàng hóa cung ứng tại hội chợ.

Theo chị Hương, các sản phẩm của Hải sản Vân Đồn được xây dựng mức giá phù hợp với nhiều phân khúc người tiêu dùng. Riêng với dòng ruốc hàu, doanh nghiệp sản xuất cả loại xay nhỏ và xay to để khách hàng có thêm lựa chọn. “Khi tham gia hội chợ, công ty cam kết bán đúng giá, đồng thời có chính sách ưu tiên cho khách hàng mua sắm trực tiếp tại gian hàng”, chị Hương chia sẻ.

Niềm tin từ chất lượng sản phẩm

Ghi nhận tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, người tiêu dùng đánh giá cao các sản phẩm thủy hải sản được trưng bày tại hội chợ có mẫu mã đẹp, thông tin sản phẩm đầy đủ, tạo cảm giác yên tâm khi lựa chọn mua sắm trong dịp Tết.

Các sản phẩm đặc sản vùng miền đã tạo nên không khí sôi động tại Hội chợ Mùa xuân 2026.

Đặc biệt, chất lượng sản phẩm là yếu tố được người tiêu dùng đánh giá cao nhất. Nhiều khách tham quan cho biết, thủy sản tại hội chợ có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản tốt, hương vị tươi ngon và phù hợp với nhu cầu sử dụng trong các dịp Tết. Có thể thấy, việc doanh nghiệp chú trọng kiểm soát chất lượng từ khâu nguyên liệu, chế biến đến trưng bày đã góp phần tạo dựng niềm tin đối với người mua.

“Các mặt hàng thủy sản bán ở đây đảm bảo quy trình kiểm soát chất lượng, không lo như mua các sản phẩm trôi nổi trên thị trường. Hơn nữa, nhiều sản phẩm chế biến sẵn rất tiện lợi, dễ bảo quản”, chị Nguyễn Thị Thúy (trú tại Hà Nội) cho biết sau khi mua nhiều mặt hàng thủy hải sản tại hội chợ Mùa Xuân 2026.

Cùng cảm nhận sau khi trải nghiệm tại hội chợ, bà Nguyễn Thị Hoàn (trú tại Long Biên, Hà Nội) cũng cho biết, qua trải nghiệm thực tế, bà đánh giá các sản phẩm tại hội chợ có chất lượng tốt, nguồn gốc rõ ràng, giá cả hợp lý.

“Tôi thấy hàng hóa ở đây rất ổn, chất lượng. Trước đây tôi cũng đã từng đi hội chợ, mua sắm rồi, mang về dùng thấy cái gì cũng rất tốt”, bà Hoàn chia sẻ.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về sản phẩm, giá bán hợp lý và cách làm bài bản, các gian hàng thủy sản tại hội chợ Mùa Xuân 2026 được kỳ vọng tiếp tục là điểm nhấn quan trọng, góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp Tết và nâng cao niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng hóa trong nước.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 diễn ra từ ngày 2-13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước và quảng bá thương hiệu Việt Nam dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Hội chợ mở cửa từ 9h sáng đến 22h các ngày từ 6 - 8/2 và từ 9h sáng đến 21h các ngày trong tuần.