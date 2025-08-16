Đêm nay, mưa lớn bao trùm hầu khắp cả nước, 15 tỉnh nguy cơ lũ quét và sạt lở

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 16/8, ngày 17/8/2025

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hôm nay 16/8, hầu khắp các khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Lượng mưa từ 7h đến 15h ngày 16/8 có nơi trên 50mm như: trạm Chi Lăng (Lạng Sơn) 66mm; trạm Bản Sen (Quảng Ninh) 151,4mm; trạm Đông Long (Hưng Yên) 76mm; trạm Cương Gián (Hà Tĩnh) 97,4mm; trạm Thống Nhất (Đồng Nai) 78mm...

Từ chiều tối 16/8 đến ngày 18/8, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi mưa rất to trên 250mm, vùng núi phía Bắc 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Chiều tối và đêm 16/8, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Trong những giờ tới, hàng trăm xã/phường thuộc 15 tỉnh trên cả nước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Ngày và đêm 17/8, Hà Tĩnh và Quảng Trị mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 16/8, Tây Bắc Bộ, Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 100mm trong 3 giờ.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại xã/phường ở các vùng miền trên cả nước. Cụ thể:

Tỉnh Xã/Phường Lai Châu Bình Lư, Hồng Thu, Mường Than, Nậm Tăm, phường Đoàn Kết, Sin Suối Hồ, Tả Lèng Điện Biên Na Son Sơn La Chiềng Hặc, Mường Giôn, Nậm Lầu, Vân Hồ Phú Thọ Lương Sơn, Liên Sơn, phường Kỳ Sơn, Thịnh Minh, Quy Đức, Tân Mai, Cự Đồng, Lạc Thủy, Mường Động, Ngọc Sơn, Tân Pheo, Tiền Phong, Tu Vũ, Vân Sơn, Yên Sơn Lào Cai Bắc Hà, Bản Liền, Bản Xèo, Bảo Yên, Bát Xát, Đông Cuông, Lục Yên, Lùng Phình, Mường Bo, Mường Lai, Nậm Chày, Nghĩa Đô, Ngũ Chỉ Sơn, Phong Dụ Thượng, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Quy Mông, Si Ma Cai, Tả Củ Tỷ, Tà Xi Láng, Tân Hợp, Tân Lĩnh, Tằng Loỏng, Thượng Hà, Trấn Yên, Tú Lệ, Văn Chấn, Võ Lao, Xuân Ái, Xuân Hòa Tuyên Quang Chiêm Hóa, Côn Lôn, Hồ Thầu, Khuôn Lùng, Kiên Đài, Kiến Thiết, Lao Chải, Minh Ngọc, Minh Tân, Nà Hang, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2, Phú Lương, Quang Bình, Quảng Nguyên, Sơn Dương, Sơn Thủy, Tân Tiến, Thanh Thủy, Thượng Lâm, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Tri Phú, Trung Thịnh, Yên Cường, Yên Lập Thái Nguyên Bạch Thông, Chợ Đồn, Dân Tiến, Kim Phượng, La Hiên, Lam Vỹ, Nà Phặc, Nghĩa Tá, Nghinh Tường, phường Bắc Kạn, Phủ Thông, Quang Sơn, Sảng Mộc, Tân Kỳ, Thần Sa, Thanh Mai, Thượng Minh, Văn Hán, Võ Nhai, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Phong, Yên Thịnh, Yên Trạch Lạng Sơn Bắc Sơn, Bằng Mạc, Bình Gia, Chi Lăng, Điềm He, Hội Hoan, Hồng Phong, Hưng Vũ, Khuất Xá, Lợi Bác, Mẫu Sơn, Na Dương, Nhân Lý, Nhất Hòa, Quan Sơn, Tân Đoàn, Tân Tri, Tân Văn, Thiện Long, Thiện Thuật, Thống Nhất, Văn Lãng, Vạn Linh, Văn Quan, Vũ Lễ, Xuân Dương, Yên Phúc Quảng Ninh Đặc khu Cô Tô, đặc khu Vân Đồn, Đầm Hà, Ba Chẽ, Đường Hoa, Kỳ Thượng, phường Cẩm Phả, phường Cửa Ông, phường Mông Dương, phường Quang Hanh, Quảng Hà, Quảng Tân, Vĩnh Thực Bắc Ninh Biển Động, Biên Sơn, Đông Phú, Kép, Kiên Lao, phường Nếnh, phường Phượng Sơn, Sa Lý, Yên Định Quảng Ngãi Đăk Hà, Sa Bình, Ba Động, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Xa, Bờ Y, Đăk Kôi, Đăk PLô, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Đăk Ui, Đặng Thùy Trâm, Đông Trà Bồng, Dục Nông, Kon Đào, Măng Bút, Măng Đen, Măng Ri, Ngọc Linh, Ngọk Réo, Ngọk Tụ, Nguyễn Nghiêm, phường Đăk Cấm, Rờ Kơi, Sa Loong, Sa Thầy, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Trà Bồng, Xốp Gia Lai Ayun, An Nhơn Tây, An Toàn, Ân Tường, Canh Liên, Canh Vinh, Chư Krey, Đak Sơmei, Hòa Hội, Hoài Ân, Hội Sơn, Hra, KDang, Kim Sơn, Lơ Pang, Mang Yang, phường An Nhơn Nam, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Sơn Lang, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Sơn Đắk Lắk Cư M’ta, Đắk Phơi, Đức Bình, Ea Knốp, Ea Trang, Hòa Mỹ, Hòa Xuân, Krông Á, Krông Ana, Krông Năng, Krông Nô, Nam Ka, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Mỡ, Phú Xuân, Sơn Thành, Sông Hinh, Tam Giang, Xuân Cảnh Khánh Hoà Cam Hiệp, Cam Lâm, Diên Lâm, Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, phường Bắc Cam Ranh, Suối Dầu, Tây Ninh Hòa, Vạn Ninh, Vạn Thắng, Anh Dũng, Bác Ái, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây, Bắc Khánh Vĩnh, Cam An, Công Hải, Diên Khánh, Diên Lạc, Hòa Trí, Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Nam Cam Ranh, Nam Ninh Hòa, Ninh Sơn, phường Ba Ngòi, phường Cam Ranh, phường Tây Nha Trang, Phước Hữu, Suối Hiệp, Tân Định, Tây Khánh Vĩnh, Tu Bông, Vạn Hưng Lâm Đồng D'Ran, Ka Đô, Bắc Ruộng, Bảo Thuận, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đắk Song, Đam Rông 1, Đồng Kho, Đức Lập, Đức Trọng, Gia Hiệp, Krông Nô, La Dạ, Nâm Nung, Nghị Đức, phường Cam Ly - Đà Lạt, phường Lang Biang - Đà Lạt, phường Phước Hội, phường Xuân Trường - Đà Lạt, Phan Sơn, Phú Sơn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Lập, Quảng Phú, Quảng Sơn, Sơn Điền, Sơn Mỹ, Tà Đùng, Tà Hine, Tà Năng, Tân Hà Lâm Hà, Thuận An, Tuy Phong

Đêm 18 và ngày 19/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Trên biển, lúc 13h ngày 16/8, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông có vị trí ở vào khoảng 14.5-15.5 độ vĩ Bắc; 112.0-113.0 độ kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc và có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 16/8, ngày 17/8/2025

TP Hà Nội có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Phía Nam mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Ngày mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ đêm mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Ngày mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C, có nơi trên 31°C.

TP.HCM đêm mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Ngày mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.