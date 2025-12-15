Đề xuất trả lương tối thiểu 400 triệu đồng/tháng để hút chuyên gia từ nước ngoài

Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Đề án về cơ chế, chính sách đột phá nhằm thu hút và sử dụng chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT) cho hay, mục tiêu xuyên suốt của Đề án là xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội, khắc phục hạn chế của quy định hiện hành, tạo nền tảng đồng bộ để thu hút và giữ chân đội ngũ trí thức chất lượng cao cho giáo dục Việt Nam.

Theo chính sách chung, chuyên gia và nhà khoa học là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài khi được tuyển dụng sẽ hưởng các ưu đãi theo quy định hiện hành; đồng thời được công nhận tương đương chức danh giáo sư, phó giáo sư nếu đã giữ chức danh này tại cơ sở đào tạo, nghiên cứu ở nước ngoài.

Nhóm cao nhất có thể được trả lương cố định tối thiểu 400 triệu đồng/tháng

Dự thảo Đề án cũng xây dựng chính sách riêng cho 3 nhóm chuyên gia, thể hiện mức độ ưu tiên nhằm thu hút nhân lực xuất sắc trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ mũi nhọn.

Giờ thực hành tại một trường đại học ở Hà Nội. (Ảnh minh họa: USTH)

Nhóm 1 sẽ được trả mức lương cố định tối thiểu 400 triệu đồng/tháng; miễn thuế thu nhập cá nhân trong 3 năm đầu; được hỗ trợ ban đầu 1 khoản trợ cấp giá trị lên đến 5 tỷ đồng để thiết lập phòng thí nghiệm, mua sắm thiết bị ban đầu và thuê trợ lý.

Cùng với đó, họ được giao các vị trí quan trọng như giám đốc chương trình, trưởng nhóm nghiên cứu về khoa học, công nghệ mũi nhọn, trọng điểm quốc gia theo quy định; được ưu tiên giao các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp quốc gia theo quy trình, quy định.

Chuyên gia nhóm này được tuyển dụng nghiên cứu viên (Postdoc/NCS) làm việc trực tiếp, được chi trả toàn bộ chi phí theo quy định khi đi công tác, hội thảo ở trong nước và nước ngoài khi có liên quan trực tiếp tới chương trình, đề án, nhiệm vụ khoa học được giao. Ngoài ra, chuyên gia còn được cấp nhà ở/căn hộ vĩnh viễn hoặc hỗ trợ thuê nhà ở cao cấp đến 50 triệu đồng/tháng; hưởng các hỗ trợ, ưu đãi khác theo thỏa thuận của đơn vị sử dụng.

Nhóm 2 sẽ được trả mức lương tối thiểu 200 triệu đồng/tháng và có phụ cấp nghiên cứu ưu đãi; được hỗ trợ ban đầu 1 khoản trợ cấp có giá trị đến 2 tỷ đồng (tùy theo lĩnh vực) để mua sắm thiết bị cơ bản và tài liệu nghiên cứu. Đồng thời, họ được giao các chức danh quản lý chuyên môn (viện trưởng, trưởng khoa, giám đốc chương trình đào tạo, giám đốc chương trình nghiên cứu khoa học, trưởng phòng thí nghiệm, trưởng nhóm nghiên cứu mạnh…).

Nhóm này được giao ít nhất 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ hoặc cấp quốc gia theo quy định hiện hành.

Họ cũng được chi trả toàn bộ chi phí theo quy định khi đi công tác, hội thảo ở trong nước và ở nước ngoài khi có liên quan trực tiếp tới chương trình, đề án, nhiệm vụ khoa học được giao; được hỗ trợ thuê nhà 20-30 triệu đồng/tháng trong 3 năm đầu và hưởng các hỗ trợ, ưu đãi khác theo thỏa thuận.

Nhóm 3 sẽ được trả mức lương cố định tối thiểu 100 triệu đồng/tháng và lương tham gia giảng dạy, được hỗ trợ ban đầu 1 khoản trợ cấp có giá trị tối đa 500 triệu đồng cho việc ổn định ban đầu và tham dự hội nghị quốc tế.

Bên cạnh đó, họ được giao các chức danh quản lý chuyên môn (viện trưởng, phó viện trưởng, trưởng/phó khoa, trưởng bộ môn, giám đốc chương trình đào tạo, giám đốc chương trình nghiên cứu khoa học, trưởng phòng thí nghiệm, trưởng nhóm nghiên cứu mạnh, trưởng nhóm nghiên cứu…).

Chuyên gia thuộc nhóm này sẽ được chi trả toàn bộ chi phí theo quy định khi đi công tác, hội thảo ở trong nước và ở nước ngoài khi có liên quan trực tiếp tới chương trình, đề án, nhiệm vụ khoa học được giao; được hỗ trợ toàn bộ chi phí tham dự hội nghị quốc tế 2 lần/năm.

Họ cũng sẽ được giao ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ mỗi năm; được hỗ trợ thuê nhà 10-20 triệu đồng/tháng trong 3 năm đầu và hưởng các hỗ trợ, ưu đãi khác theo thỏa thuận của đơn vị sử dụng.