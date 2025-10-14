Đề xuất quy định về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia

Sáng 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Trình bày Tờ trình, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp quy định về Tổ hợp công nghiệp quốc phòng, nhưng chưa có quy định về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. (Ảnh: Quốc hội)

Kết luận của Bộ Chính trị chỉ đạo việc hình thành Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia do Nhà nước dẫn dắt, định hướng, với hạt nhân là các cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt thuộc Bộ Công an, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài Công an Nhân dân có nguồn lực, tiềm lực khoa học và công nghệ để tổ chức nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất và hoàn chỉnh sản phẩm công nghiệp an ninh, đồng thời định hướng cụ thể các nhóm, chuyên ngành sản phẩm, dịch vụ trọng tâm của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2045.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề xuất bổ sung 1 mục về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia. Nội dung bổ sung cơ bản tương đồng với quy định về Tổ hợp công nghiệp quốc phòng, tuy nhiên, quy định cụ thể những nội dung đặc thù của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia so với Tổ hợp công nghiệp quốc phòng để tránh trùng dẫm, chồng chéo và thể chế hóa yêu cầu của Bộ Chính trị về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp an ninh, phù hợp với tinh thần kết luận của cấp có thẩm quyền, Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 79 (trách nhiệm của Bộ Công an), trong đó thay “Cơ quan chuyên trách về công nghiệp an ninh” thành “Hội đồng Quản lý phát triển công nghiệp an ninh” do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập và là Chủ tịch hội đồng, các thành viên Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, không làm phát sinh tổ chức, biên chế mới.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng.

Ngoài ra, Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan tại Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp để tách Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ độc lập, gồm Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh và Quỹ công nghiệp quốc phòng.

Thẩm tra, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Quốc phòng của Quốc hội nhất trí về sự cần thiết ban hành luật, đồng thời thấy rằng, nội dung của dự thảo luật phù hợp với chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng về phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; phù hợp với Hiến pháp; bảo đảm tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật.