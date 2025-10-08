Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác nhân sự

(VTC News) -

Nội dung trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề cập khi phát biểu khai mạc phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 8/10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: quochoi.vn)

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về 37 nội dung.

Về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về 22 dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Trong đó có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến những lĩnh vực then chốt như: hoàn thiện các chính sách thuế, tổ chức bộ máy, quyền con người, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại yêu cầu của Tổng Bí thư khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, công tác lập pháp không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn, mà còn phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu khi thảo luận cần thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, hiện đại, có tính đột phá, tạo động lực và không gian mới cho phát triển đất nước.

"Kỳ họp thứ 9 chúng ta thông qua 34 luật, sửa đổi Hiến pháp với tinh thần làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm giữa các cơ quan. Cách đây mấy ngày, Chính phủ trình Bộ Chính trị cho ý kiến 42 luật, 3 nghị quyết trước khi trình Kỳ họp thứ 10", Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhóm vấn đề thứ hai được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp là các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, công tác dân nguyện, các báo cáo tổng kết thực hiện các kế hoạch 5 năm trình Quốc hội.

Đây là nội dung quan trọng, là cơ sở hoạch định các chính sách giai đoạn 2026-2030, hướng tới đạt được các mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Một số nội dung đã được Ban Chấp hành Trung ương thảo luận tại hội nghị vừa qua.

"Tôi đề nghị các đồng chí xem xét kỹ lưỡng để thể chế hóa thật đúng đắn, đầy đủ những chủ trương, chính sách, định hướng lớn đã được Trung ương quyết định, nhất là những vấn đề về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, cơ cấu lại nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Quốc hội, cần đề xuất những giải pháp, chính sách thật sự đột phá, để cùng với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý từ các dự án luật trình tại kỳ họp này, hình thành nền tảng thể chế và chính sách đồng bộ, tạo động lực mạnh mẽ cho đất nước giai đoạn 2026-2030.

"Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 4 vấn đề quan trọng trình Quốc hội: chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035; việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước; công tác nhân sự", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Ngoài ra, một số công việc khác được xem xét tại phiên họp này gồm: cho ý kiến lần 3 về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; phân bổ dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025; mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026...

Chủ tịch Quốc hội cho biết, chiều 15/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ họp để rà soát, thống nhất lần cuối các nội dung trình Quốc hội. Ngày 19/10, tiến hành họp với Tổ trưởng Tổ Đảng để quán triệt một số vấn đề về kỳ họp.

"Tôi đề nghị các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các lãnh đạo cơ quan, đơn vị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận thẳng thắn, đóng góp những ý kiến xác đáng, bảo đảm mọi nội dung trình ra Quốc hội phải thật sự chín về chính trị, vững về pháp lý, kỹ lưỡng về hồ sơ và khả thi về thực tiễn, góp phần vào thành công cho Kỳ họp thứ 10, khép lại trọn vẹn với trách nhiệm, kết quả của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.