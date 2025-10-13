Phó Chủ tịch Quốc hội: Lương đa số cán bộ cấp xã chỉ 10 triệu đồng trở lại

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 50, ngày 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2025; báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Nêu ý kiến tại phiên họp về việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng có 2 vấn đề địa phương rất quan tâm là vị trí việc làm và chính sách cải cách tiền lương.

"Lương anh em ở xã rất thấp, đi rất xa, trong khi điều kiện khó khăn, nên việc này phải giải quyết sớm để giữ chân cán bộ. Hai nữa là động lực cho anh em gắn bó và lăn lộn với cơ sở. Bây giờ đi làm địa bàn rộng, lương lại thấp, điều kiện xe cộ không có thì rất khó", bà Nguyễn Thị Thanh nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế lương của đa số cán bộ, công chức cấp xã chỉ khoảng 10 triệu đồng trở lại, rất ít người có mức lương hơn 10 triệu đồng.

"Rất khó khăn về tiền lương, chi phí. Còn công tác phí với anh em cấp xã cũng phải bổ sung cho phù hợp với điều kiện đi về địa bàn. Phải có hỗ trợ để tạo điều kiện về nhà ở công vụ, công tác phí để anh em gắn bó, chứ hiện nay rất khó khăn", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý sớm ưu tiên ban hành các văn bản hướng dẫn về phân cấp, phân quyền, quản lý đầu tư và phân cấp về tài chính.

"Hiện nay có rất nhiều xã cần ứng tiền lương cho anh em", bà Nguyễn Thị Thanh nói thêm.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và giám sát Dương Thanh Bình.

Trước đó, trình bày báo cáo công tác dân nguyện, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và giám sát Dương Thanh Bình cho biết cử tri và Nhân dân ghi nhận nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Song, cử tri và Nhân dân phản ánh còn một số hạn chế như một số thủ tục chưa liên thông được với Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện dịch vụ công trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính còn nhiều khó khăn, cán bộ, công chức mất nhiều thời gian để hướng dẫn, hỗ trợ.

Báo cáo dự thảo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết vẫn còn một số khó khăn liên quan đến các vấn đề sau sáp nhập tổ chức bộ máy, cần sớm có giải pháp khắc phục như: sắp xếp, bố trí đầy đủ cán bộ chuyên sâu ở cấp xã, trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, tư pháp, công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến chuẩn hóa, quản lý và liên thông cơ sở dữ liệu dân cư, dữ liệu đất đai, dữ liệu công chức và giải pháp xử lý tài sản công sau sắp xếp để tránh lãng phí.

Vì vậy, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và ban hành các hướng dẫn, biện pháp tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp, sáp nhập, bảo đảm thực sự tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.