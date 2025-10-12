Đề xuất mới số lượng Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố

Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định khung số lượng Phó Chủ tịch UBND, số lượng và cơ cấu Ủy viên UBND; trình tự, thủ tục phê chuẩn kết quả HĐND bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; trình tự, thủ tục điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và giao quyền Chủ tịch UBND các cấp.

Dự thảo Nghị định do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Trụ sở UBND TP.HCM.

Bộ Nội vụ cho biết, khung số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã và khung số lượng Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp xã căn cứ định hướng tại Kết luận số 187 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số lượng cấp phó trong hệ thống chính trị.

Dự thảo nghị định xác định khung số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND trên cơ sở phân loại đơn vị hành chính trước khi hợp nhất, sáp nhập và căn cứ quy mô, đặc thù hợp nhất (sáp nhập từ 2 đơn vị hoặc 3 đơn vị) để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Với tỉnh, thành phố trực thực hiện hợp nhất, sáp nhập:

Bộ Nội vụ đề xuất TP.HCM có không quá 8 Phó Chủ tịch.

Thành phố hình thành do hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị có không quá 7 Phó Chủ tịch.

Thành phố hình thành do hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị có không quá 6 Phó Chủ tịch.

Tỉnh hình thành do hợp nhất 2 tỉnh, trong đó có ít nhất 1 tỉnh loại I hoặc hợp nhất 3 tỉnh có không quá 6 Phó Chủ tịch.

Tỉnh hình thành từ 2 tỉnh loại II, III có không quá 5 Phó Chủ tịch.

Với các tỉnh, thành không thực hiện hợp nhất sáp nhập:

Dự thảo Nghị định nêu rõ, TP Hà Nội có không quá 5 Phó Chủ tịch.

TP Huế có không quá 4 Phó Chủ tịch.

Theo phân loại đơn vị hành chính trước khi Nghị định có hiệu lực thi hành, tỉnh loại I có không quá 4 Phó Chủ tịch; tỉnh loại II, III có không quá 3 Phó Chủ tịch.

Để bảo đảm linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ, Bộ Nội vụ đề xuất quy định, trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, luân chuyển cán bộ về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh thì số lượng này nằm ngoài khung quy định.

Đối với các địa phương có nghị quyết riêng của Quốc hội quy định khác, thực hiện theo quy định tại nghị quyết đó.

Theo dự thảo Nghị định, sau khi Nghị định có hiệu lực tại các đơn vị hành chính cấp tỉnh hình thành sau sắp xếp năm 2025 mà có số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, nhiệm kỳ 2026-2031 ít hơn số lượng quy định tại Nghị định thì được bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Tại các đơn vị hành chính cấp tỉnh hình thành sau sắp xếp năm 2025 mà có số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 nhiều hơn số lượng quy định tại nghị định này thì trong nhiệm kỳ 2026-2031 được giữ nguyên số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh như nhiệm kỳ 2021-2026. Từ nhiệm kỳ 2031-2036, số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp cấp có thẩm quyền có quy định khác.