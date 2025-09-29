Quốc hội thông qua gần 50 luật, nghị quyết và làm công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ 10

(VTC News) -

Nội dung trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề cập khi phát biểu bế mạc phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 29/9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tháng 9 và tháng 10 hằng năm luôn là cao điểm công tác, tập trung khối lượng lớn công việc để chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm của Quốc hội. Tuy nhiên, năm nay, khối lượng công việc tăng rất nhiều, bởi Kỳ họp thứ 10 sắp tới là kỳ họp cuối của nhiệm kỳ, đặc biệt quan trọng.

"Kỳ họp thứ 10 tới đây, công việc đồ sộ và mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ xem xét các nội dung thường lệ cuối năm, mà còn phải tổng kết công tác trong cả một nhiệm kỳ. Đồng thời, thông qua nhiều quyết sách quan trọng mang tính định hướng cho giai đoạn mới", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội dự kiến, tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết. Trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương mới của Trung ương về giáo dục, y tế, hội nhập quốc tế.

"Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, vượt xa so với Kỳ họp thứ 9. Cùng với đó là xem xét báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện các kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia; thông qua chủ trương đầu tư các chương trình quan trọng; đồng thời tiến hành công tác nhân sự, giám sát và dân nguyện", Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Kỳ họp thứ 10 cũng sẽ có những thay đổi quan trọng về phương thức tổ chức (không chia kỳ họp thành hai đợt, không nghỉ giữa kỳ; các nhóm nội dung cùng lĩnh vực, hoặc có liên quan, sẽ được bố trí trình bày, thảo luận chung; rút ngắn hơn nữa thời gian trình bày tờ trình, báo cáo…).

Do vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan cần chuẩn bị nội dung trình bày thật ngắn gọn, tập trung vào các vấn đề lớn cần xin ý kiến, bảo đảm thời gian trình bày đúng quy định, không kéo dài.

"Trong tháng 10 cũng sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các cơ quan cần đặc biệt chú ý, chủ động tham mưu, chuẩn bị từ sớm để trình Quốc hội xem xét các nội dung theo thẩm quyền, kịp thời thể chế hóa những chủ trương, định hướng lớn mà Hội nghị sẽ quyết.

Cùng với đó, cần khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Trung ương để hoàn thiện các nội dung về kinh tế - xã hội để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Thời gian chuẩn bị cho kỳ họp còn rất ngắn, phiên họp tháng 10 cũng sẽ kéo dài đến ngay sát khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan phải tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, khẩn trương trong giai đoạn nước rút nhưng tuyệt đối không được làm theo kiểu đối phó; bảo đảm hồ sơ tài liệu trình đầy đủ, chặt chẽ, thẩm tra kỹ lưỡng.