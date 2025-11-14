Đề xuất đưa 'bộ tứ trụ cột' vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

(VTC News) -

Nội dung trên được ông Nguyễn Hoài Bắc - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam - Canada nêu tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, do Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức.

Ông Nguyễn Hoài Bắc.

Ông Nguyễn Hoài Bắc cho rằng dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng khác những lần trước đây bởi nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như lời Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định. Do đó, cần cụ thể hoá và minh bạch hoá khi đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách khoa học, logic, thông thoáng.

Thời gian qua, theo ông Bắc, nhằm đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp thiết của xã hội, của Nhân dân, của nhà đầu tư, của các nhà trí thức, khoa học, Bộ Chính trị ban hành "bộ tứ trụ cột" gồm: Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 66, Nghị quyết 68. Tiếp đó, 3 Nghị quyết 70, 71, 72 được Bộ Chính trị ban hành với vai trò tương hỗ cho "bộ tứ trụ cột".

"Từ những quyết định quan trọng của Bộ Chính trị, ngay lập tức Quốc hội và Chính phủ ban hành những nghị quyết, nghị định, thông tư hướng dẫn để thuận lợi cho triển khai, thực thi thông thoáng, không cần chờ đợi thời gian dài như trước đây. Chúng ta cần đưa vào, làm sâu sắc hơn 'bộ tứ trụ cột' trong Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng", ông Bắc nói.

Là một kiều bào, một doanh nhân đầu tư về Việt Nam hơn 25 năm qua, ông Bắc đặc biệt quan tâm đến Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Theo Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, doanh nghiệp tư nhân ngày càng phát triển, chi phối mọi lĩnh vực kinh doanh sản xuất được pháp luật cho phép; doanh nghiệp tư nhân tạo ra hàng triệu công ăn việc làm cho người lao động, chiếm lĩnh một phần vô cùng quan trọng trong GDP của cả nước; doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vươn lên có tên tuổi trên thị trường khu vực và thế giới.

"Không quá khi nói rằng nếu không có doanh nghiệp tư nhân thì kinh tế Việt Nam khó có thể lọt top 30 trên thế giới. Vậy nên Nghị quyết 68 cần được đưa vào Văn kiện trình Đại hội Đảng, được mềm hóa, ưu tiên hóa trong các chính sách đầu tư công và đầu tư tư nhân.

Từ đó tạo đà cho các doanh nghiệp tư nhân trong nước và các doanh nghiệp là bà con kiều bào đầu tư về Việt Nam thuận lợi hơn, tốt đẹp hơn, thông thoáng hơn khi tiếp cận với các tổ chức tín dụng và tài nguyên do Nhà nước quản lý", ông Bắc kiến nghị.

Với Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, theo ông Bắc, văn bản này trở thành "chìa khoá" mở cánh cửa dẫn dắt các nhà khoa học, các trí thức ở trong và ngoài nước có dư địa để phát triển, có không gian để suy nghĩ, phát huy tài năng và đặc biệt là có nguồn tài chính tương đối dồi dào để làm dự án cho nghiên cứu và phát triển (R&D).

Ông Bắc cho rằng, một trong những điều kiện thuận lợi của Việt Nam hiện nay có lực lượng kiều bào đông đảo với trình độ cao. Trong số 6,2 triệu kiều bào đang định cư ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ thì có khoảng 600.000 người có trình độ từ đại học trở lên và khoảng 300.000 người có học vị học hàm cao.

"Nếu chúng ta xác định công nghệ cao là lĩnh vực then chốt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc thì kiều bào là nguồn lực vô cùng quan trọng để phục vụ hoặc cộng tác với các viện nghiên cứu trong nước, các tổ chức trong nước cùng phát triển. Song, họ cần được chi trả thù lao tốt hơn, điều kiện làm việc tốt hơn và nếu có rủi ro không phải chịu trách nhiệm pháp lý - đây cũng là điều tiên quyết để phát triển về khoa học công nghệ", ông Bắc nói.

Với Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, ông Bắc nhận định, văn bản này được ban hành rất trúng và đúng. Đặc biệt là ở thời điểm nước ta thực hiện tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính.

"Tôi đánh giá rất cao nghị quyết này bởi điểm nghẽn lớn nhất là thể chế cần được triệt tiêu để người dân, doanh nghiệp chung tay cùng đất nước vươn mình", Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam - Canada nêu quan điểm.

Cuối cùng là Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, ông Nguyễn Hoài Bắc nhìn nhận, đây là quyết sách đột phá, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước, xác định hội nhập là động lực chiến lược để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới.

"Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế để chúng ta 'gạn đục khơi trong', tiếp cận được với những nền văn minh mới, những phát minh sáng chế mới, những công nghệ mới để trao đổi tham vấn cùng phát triển", ông Bắc nói.

Toàn cảnh hội nghị.

Trên phương diện một kiều bào, ông Bắc cho rằng, các quy định của pháp luật hiện nay mang lại cho bà con xa quê hương nhiều thuận lợi hơn, có thể kể đến như quyền lợi mua bán bất động sản, quyền thừa kế, visa... tạo nguồn lực tốt cho bà con về Việt Nam làm ăn sinh sống và đầu tư theo khả năng.

"Là doanh nhân, doanh nhân kiều bào, tôi hy vọng Đảng và Nhà nước tiếp tục có các chính sách thuận lợi để tạo thêm niềm tin vững chắc để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mang 'chất xám và chất xanh' về đầu tư phát triển không còn lo lắng, quan ngại", vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nói thêm.