Góp ý Văn kiện Đại hội XIV: Tạo hệ thống đa tầng phòng ngừa tham nhũng, lãng phí

Củng cố niềm tin của Nhân dân

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV nêu rõ: “Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả rất quan trọng; từng bước hoàn thiện cơ chế để ‘không thể’, ‘không dám’, ‘không muốn’ và ‘không cần’ tham nhũng, tiêu cực”.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tại Thanh Hóa, ông Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn xem công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác này được triển khai bài bản, quyết liệt, đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Trong nhiệm kỳ, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra, khởi tố, xử lý 97 vụ, 186 bị can về tham nhũng và các vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa đã đưa 25 vụ án lớn, phức tạp vào diện theo dõi, chỉ đạo. Nhiều vụ được xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng người, đúng tội, có tác dụng răn đe, phòng ngừa, củng cố niềm tin của nhân dân.

Về công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Các cơ quan chức năng thu hồi trên 126,4 tỷ đồng, trong đó có vụ đạt 100% giá trị thiệt hại ngay từ giai đoạn điều tra, như vụ án ở xã Quảng Chính (huyện Quảng Xương cũ) và vụ Hạc Thành Tower.

Bên cạnh xử lý hình sự, các cấp ủy, tổ chức đảng đã kỷ luật hơn 400 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, suy thoái, vi phạm quy định của Đảng.

Qua tham mưu của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tỉnh ủy đã chỉ đạo xác minh 53 đơn tố cáo tham nhũng, tiêu cực, kỷ luật 25 người, chuyển 12 vụ việc sang cơ quan điều tra. Những kết quả này góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

“Phòng hơn chống” - văn hóa liêm chính

Ông Nguyễn Ngọc Tiến cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hoá luôn xác định trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lấy phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài nên đã thường xuyên triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như: Nâng cao hiệu quả xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực không để lợi dụng cơ chế để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là giáo dục liêm chính để hình thành văn hóa “không tham nhũng, tiêu cực” trong cán bộ, đảng viên.

Nâng cao hiệu quả kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đẩy mạnh cơ chế công khai, minh bạch, tạo điều kiện để các cơ quan chức năng, các tổ chức liên quan và nhân dân, báo chí tham gia giám sát các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền.

Một cơ chế phòng ngừa mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa quan tâm là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từ sớm, từ xa để kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót, bất cập chưa đến mức sai phạm hoặc vi phạm pháp luật; qua đó kiến nghị, cảnh tỉnh, phòng ngừa.

Công tác đấu tranh, phát hiện và xử lý là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách vì trong bối cảnh hiện nay nếu không cương quyết đấu tranh xử lý sẽ dẫn đến tình trạng “nhờn luật”, kỷ cương, phép nước bị coi thường; phát hiện và xử lý tốt tham nhũng, tiêu cực cũng nhằm để răn đe và có tác dụng phòng ngừa.

Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như: Quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công; đấu thầu, đấu giá, quản lý dự án đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước...

Dự án Hạc Thành Tower liên quan vụ án Vi phạm các quy định về quản lý tài sản, gây thất thoát lãng phí.

Nghiêm minh nhưng nhân văn

Từ thực tiễn chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng, cần quán triệt đầy đủ quan điểm, định hướng của Trung ương và Tổng Bí thư, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động tại địa phương, gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên và phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm toán, kiểm tra Đảng, kiểm sát, tòa án và công an.

"Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần đảm bảo “nghiêm minh nhưng nhân văn”, vừa răn đe, vừa khuyến khích cán bộ chủ động khắc phục hậu quả, hợp tác với cơ quan chức năng. Mục tiêu không phải trừng phạt nhiều người, mà là ngăn ngừa tái phạm, củng cố kỷ cương, thu hồi tối đa tài sản thất thoát của Nhà nước", ông Tiến nhấn mạnh.

Theo ông Tiến bày tỏ, cần ưu tiên biện pháp kinh tế, dân sự trước. Với các trường hợp vi phạm nhưng không vụ lợi, có thiện chí khắc phục hậu quả, có thể xử lý hành chính hoặc miễn trách nhiệm hình sự để khuyến khích tinh thần “dám nhận sai, sửa sai”. Ngược lại, với những người thiếu hợp tác, cố tình bao che, trục lợi, phải xử lý nghiêm khắc, không để lọt tội phạm.

Xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng” xảy ra tại xã Quảng Chính, huyện quảng xương ( cũ), tỉnh Thanh Hóa.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực được phát hiện từ phản ánh của nhân dân, báo chí hoặc đơn thư tố cáo, chứ không phải từ kiểm tra nội bộ. Vì vậy, cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, cơ quan dân cử, báo chí và nhân dân trong giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, các cơ quan chức năng phải giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo, thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán, bản án của tòa án, tránh “chìm xuồng” hoặc đùn đẩy trách nhiệm sau khi sáp nhập, hợp nhất tổ chức.

Để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thực sự bền vững, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để hình thành hệ thống phòng ngừa đa tầng, bảo đảm cán bộ không thể vi phạm do cơ chế chặt chẽ, không dám vi phạm vì bị kiểm soát, không muốn vi phạm do được giáo dục, rèn luyện, và không cần vi phạm vì có chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc lành mạnh.

Đó cũng chính là tinh thần của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng coi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, là thước đo bản lĩnh, uy tín, sức chiến đấu của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới.