Góp ý Văn kiện trình Đại hội XIV: Làm rõ sự giám sát của Nhân dân trong chống tham nhũng

(VTC News) -

Nội dung trên được ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, do Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức sáng 14/11.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Túc bày tỏ tâm đắc với ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực diễn ra vào sáng 29/9.

Theo đó, Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý tình trạng "quan - thương" cấu kết để trục lợi ngày càng tinh vi, biến tướng, nguy hại hơn. Với mối quan hệ "quan chức - doanh nhân - tội phạm", các đối tượng thông đồng, móc ngoặc, hình thành "nhóm lợi ích" để trục lợi. Thậm chí, những nhóm này có thể chi phối, lũng đoạn quyền lực, làm ảnh hưởng đến môi trường phát triển lành mạnh của nền kinh tế và hoạt động đúng đắn của bộ máy Nhà nước.

"Sự móc ngoặc giữa những 'ông quan cách mạng' và những doanh nghiệp, doanh nhân dấy lên tình trạng tham nhũng ngày càng trầm trọng", ông Nguyễn Túc nhận định.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng tình với quan điểm "tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng" đề cập trong dự thảo Báo cáo Chính trị.

Ông Nguyễn Túc cũng bày tỏ đồng tình với đề xuất tại dự thảo: Chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên; chủ động, ngay từ đầu, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của cấp uỷ các cấp; bảo đảm mọi chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; không để "khoảng trống", "vùng tối" mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được.

"Bên cạnh đó, tôi đề nghị dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh hơn nữa sự giám sát của Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đặc biệt là Nhân dân ở địa bàn dân cư. Trong dự thảo lần này đã viết nhưng chưa viết rõ", ông Nguyễn Túc nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Ông Nguyễn Túc cũng nhắc đến nội dung trong dự thảo: Phối hợp chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán Nhà nước, điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật và giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân.

Nhất trí với nội dung này, song, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả.

"Có thực trạng những ý kiến của Mặt trận Tổ quốc chuyển sang một số cơ quan không được giải quyết thấu đáo", ông Nguyễn Túc nói.

Phân tích thêm về những điểm mới trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, ông Nguyễn Túc cho biết, mỗi nhiệm vụ đề ra đều kèm theo phụ lục chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng kinh tế và cơ quan, đơn vị, đoàn thể chịu trách nhiệm chủ yếu, cùng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm phối hợp.

"Đặc biệt là nêu rõ thời gian, bao giờ bắt đầu thực hiện, bao giờ kết thúc, người trực tiếp thực hiện là ai để nâng cao quyền giám sát của Nhân dân. Đây là điểm rất mới. Trước đây cũng có nội dung này nhưng không bao giờ công khai với Nhân dân, đó cũng là lý do chúng ta đưa ra nhiều nhưng kết quả không được bao nhiêu", ông Nguyễn Túc nói.

Điểm mới nữa được ông Nguyễn Túc nhắc đến là lần đầu tiên Đảng công bố dự thảo Văn kiện để lấy ý kiến Nhân dân bằng nhiều hình thức.

Theo ông Nguyễn Túc, trước đây chúng ta thường chỉ lấy ý kiến ở các cơ quan, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc.

"Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Thể hiện rõ quan điểm dân là gốc, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nói thêm.

Kết tinh giá trị của quá khứ, hiện tại và tương lai

Trong phần phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Chí, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy VOV, khẳng định, Đại hội XIV của Đảng có tầm quan trọng đặc biệt, là dấu mốc lịch sử định hướng cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc sau 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới.

Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy VOV. (Ảnh: Minh Đức)

"Các dự thảo Văn kiện có nhiều điểm mới, đặc biệt dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng là kết tinh toàn bộ tinh hoa, giá trị của quá khứ, hiện tại và tương lai. Dự thảo được chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng, nhiều điểm mới nổi bật, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào, tự tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới", ông Nguyễn Văn Chí nói.

Theo Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy VOV, Đại hội XIV của Đảng diễn ra vào tháng 1/2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội sẽ xác định phương hướng, mục tiêu và tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của Việt Nam - giai đoạn mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng chung khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Đảng ủy VOV tổ chức là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đặc biệt quan trọng, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

Ông Nguyễn Văn Chí cho rằng, hội nghị cũng là dịp cán bộ, đảng viên, người lao động, đoàn viên, hội viên trực thuộc Đài phát huy trí tuệ, tâm huyết đóng góp những ý kiến xác đáng góp phần hoàn thiện các Văn kiện trình Đại hội sắp tới.

"Hội nghị có sự tham dự của nhiều chuyên gia, khách mời uy tín, những người đã có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại. Những ý kiến sâu sắc, khoa học và tâm huyết từ hội nghị hôm nay chắc chắn sẽ góp phần quan trọng hoàn thiện nội dung dự thảo Văn kiện. Để Văn kiện thực sự là kết tinh của trí tuệ, ý chí và khát vọng của toàn dân tộc; là văn bia, ngọn đuốc soi đường; là cẩm nang hành động cho toàn Đảng", ông Nguyễn Văn Chí bày tỏ.

Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, đổi mới, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy VOV tin tưởng hội nghị sẽ diễn ra sôi nổi, tích cực, mang lại nhiều ý kiến đóng góp, quý báu.

"Mỗi ý kiến phát biểu là một tiếng nói góp phần làm giàu thêm khát vọng, niềm tin của dân tộc trên con đường phát triển, thể hiện rõ ý chí thống nhất và quyết tâm đoàn kết để chuẩn bị thành công đại hội", ông Nguyễn Văn Chí phát biểu.