Đề xuất cho phép chi trả bảo hiểm tiền gửi sớm hơn khi ngân hàng gặp sự cố

Chiều 22/9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

Nêu ý kiến tại phiên họp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng chia sẻ câu chuyện: "Khi có sự cố xảy ra tại một ngân hàng bị rút tiền hàng loạt cần nhiều giải pháp để ổn định được hệ thống. Bảo hiểm tiền gửi mặc dù lúc đó có gần 100.000 tỷ đồng nhưng mà không sử dụng được. Bởi vì quy định cũ là khoản phí này ở trong quỹ thu được, chỉ được chi trả khi mà tổ chức tín dụng phá sản. Nhưng trên thực tế phá sản cũng là một câu chuyện khó".

Từ đó lần sửa đổi này, bà Nguyễn Thị Hồng cho rằng, dự thảo Luật đề xuất cho phép bảo hiểm tiền gửi sẽ được chi trả cho người gửi tiền sớm hơn chứ không phải chờ đến tuyên bố phá sản mới sử dụng được.

Trong trường hợp tổ chức bảo hiểm tiền gửi đã sử dụng hết quỹ mà không đủ tiền chi trả cho người gửi tiền, dự thảo luật đề xuất tổ chức bảo hiểm tiền gửi có thể được vay đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước.

Cùng với xác định thời điểm chi trả sớm hơn, dự thảo Luật sửa đổi cũng điều chỉnh thời hạn trả tiền bảo hiểm theo hướng sớm hơn so với quy định tại luật hiện hành.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giải thích trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước vẫn cho vay, tùy theo bối cảnh, tình hình thực tiễn mà xác định xem là nên cho vay đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước hay là bảo hiểm tiền gửi chi.

Và trong trường hợp sử dụng hết quỹ dự phòng nghiệp vụ đó, bảo hiểm tiền gửi có thể vay của Ngân hàng Nhà nước. Sau đó bảo hiểm tiền gửi sẽ được thu phí để hoàn trả cho các khoản cho vay đặc biệt, đó là điểm quan trọng nhất.

Dự thảo Luật đồng thời bổ sung quy định trong trường hợp đặc biệt, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định hạn mức chi trả tối đa bằng toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm của người gửi tiền. Theo luật hiện hành, thẩm quyền này của Thủ tướng.

Những nội dung sửa đổi này, theo bà Nguyễn Thị Hồng, nhằm phát huy vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong việc bảo vệ quyền lợi người gửi tiền và đảm bảo an toàn hệ thống.

"Trường hợp chi trả sớm để đảm bảo an toàn hệ thống, người gửi tiền cũng có thể nhận được tối đa bằng số tiền gửi của họ chứ không phải nhận theo quy định của hạn mức bảo hiểm tiền gửi", bà Hồng nhấn mạnh.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết thêm trong vụ việc Ngân hàng SCB, sau khi xin ý kiến cấp có thẩm quyền, tất cả các khoản tiền gửi của người dân tại ngân hàng này đều được chi trả tối đa thay vì theo hạn mức bảo hiểm.

Theo tờ trình dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi), Chính phủ đề xuất 3 thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm.

Thứ nhất, từ thời điểm phương án phá sản tổ chức tín dụng được phê duyệt hoặc Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận chi nhánh ngân hàng nước ngoài mất khả năng chi trả tiền gửi.

Thứ hai, thời điểm Ngân hàng Nhà nước có văn bản đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt khi tổ chức tín dụng có lỗ lũy kế lớn hơn 100% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ.

Thứ ba, thuộc trường hợp chi trả trong trường hợp đặc biệt khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo Chính phủ quyết định việc yêu cầu tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả trong trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt bị mất hoặc có nguy cơ mất khả năng chi trả. Thời điểm phát sinh nghĩa vụ chi trả được xác định khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản thông báo cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi về việc chi trả trong trường hợp đặc biệt.