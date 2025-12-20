Đề nghị truy tố cựu thư ký Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Giả mạo trong công tác, Đưa hối lộ và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek cùng các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 100 bị can, trong đó có ông Nguyễn Nam Khánh, cựu thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Liên quan vụ án, bị can Đoàn Hữu Lượng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khoa học TSL, và bị can Hồ Thị Thanh Phương, nguyên Giám đốc điều hành Công ty TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek, bị đề nghị truy tố về các tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.

Ảnh minh họa

Theo kết luận điều tra, từ năm 2020 đến tháng 5/2025, lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được các bộ, ngành giao trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm, thử nghiệm sản phẩm phục vụ công tác quản lý nhà nước, ông Đoàn Hữu Lượng đã chỉ đạo cấp dưới làm giả 118.046 phiếu kết quả thử nghiệm cho 12.995 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thông qua việc làm giả các phiếu kết quả thử nghiệm, Công ty TSL đã thu lợi bất chính hơn 117 tỷ đồng.

Đến tháng 2/2023, do mâu thuẫn với ông Lượng, bà Hồ Thị Thanh Phương rút vốn góp, nghỉ việc tại Công ty TSL, đồng thời lôi kéo Nguyễn Hữu Truyền, Nguyễn Minh Nhựt, Nguyễn Hà Linh và Trần Minh Tâm (đều là nhân viên cũ của TSL) để thành lập Công ty Avatek.

Công ty Avatek có chức năng kiểm nghiệm, thử nghiệm phục vụ công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực như thực phẩm, hóa chất, vật liệu xây dựng, dược phẩm và thiết bị kỹ thuật.

Theo kết luận điều tra, nhằm thu lợi bất chính, bà Hồ Thị Thanh Phương đã chỉ đạo Nguyễn Minh Nhựt, Phó giám đốc phụ trách kinh doanh; Trần Minh Tâm, Trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng; và Nguyễn Hữu Truyền, Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật, làm giả 102.591 phiếu kết quả thử nghiệm cho 11.556 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cơ quan điều tra xác định, thông qua việc làm giả các phiếu kết quả thử nghiệm, Công ty Avatek đã thu lợi bất chính hơn 83 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, các phiếu kết quả thử nghiệm giả do Công ty TSL và Avatek lập ra được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ công bố sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), áp dụng đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới và các loại phụ gia chưa nằm trong danh mục được phép sử dụng.

Ngoài ra, các phiếu thử nghiệm giả còn được dùng để hoàn thiện hồ sơ tự công bố sản phẩm tại chi cục an toàn thực phẩm, sở y tế, sở nông nghiệp và môi trường, sở công thương các tỉnh, thành phố; hoặc làm thủ tục chứng nhận VietGAP, HACCP, tùy theo từng lĩnh vực sản phẩm.

Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi

Theo cơ quan điều tra, để được các bộ, ngành cấp phép chỉ định kiểm nghiệm, thử nghiệm phục vụ công tác quản lý nhà nước, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, bà Hồ Thị Thanh Phương cùng ông Đoàn Hữu Lượng và Nguyễn Hà Linh (khi đó là Phó giám đốc Công ty TSL – Chi nhánh Hà Nội, sau này là Giám đốc Công ty Avatek) đã thống nhất đưa hơn 3,9 tỷ đồng cho ông Nguyễn Nam Khánh, chồng của Linh, khi đó là cán bộ Văn phòng Chính phủ, nhằm nhờ tác động các cơ quan liên quan tạo điều kiện cho Công ty TSL và Công ty Avatek được cấp giấy phép chỉ định thử nghiệm.

Kết luận điều tra nêu, do có mối quan hệ từ trước với 21 cán bộ thuộc 6 vụ, cục của 3 bộ, ngành liên quan đến việc cấp phép, từ năm 2020 ông Khánh đã tác động để các cá nhân này tạo điều kiện trong quá trình thẩm định hồ sơ, dẫn đến việc ban hành 25 quyết định cấp phép kiểm nghiệm cho Công ty TSL và Công ty Avatek.

Theo cơ quan điều tra, sau khi nhận hơn 3,9 tỷ đồng, trong giai đoạn 2020–2025, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ chỉ sử dụng hơn 1,5 tỷ đồng để làm quà Tết, mời ăn uống hoặc “cảm ơn” 21 cán bộ liên quan. Mỗi lần “cảm ơn”, ông Nguyễn Nam Khánh đưa từ 10 đến 50 triệu đồng; số tiền còn lại hơn 2,4 tỷ đồng bị sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, các phiếu kết quả thử nghiệm giả này đã được doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân tại 34 tỉnh, thành phố sử dụng để lập hồ sơ tự công bố hoặc đăng ký công bố sản phẩm, công bố hợp quy, công bố chất lượng; phục vụ kiểm tra, hậu kiểm quá trình sản xuất cũng như thanh tra, đấu thầu và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Theo cơ quan điều tra, các phiếu kết quả thử nghiệm giả thậm chí còn được sử dụng để đối phó với cơ quan chức năng khi bị kiểm tra. Hành vi sai phạm bị đánh giá có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước, môi trường sản xuất – kinh doanh và sức khỏe người tiêu dùng, gây bức xúc dư luận, cần được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.