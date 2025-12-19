Xét xử phúc thẩm vụ Thuận An: Nhiều bị cáo được đề nghị giảm án

Tại phiên phúc thẩm, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đã nộp thêm 47 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả, qua đó toàn bộ hậu quả của vụ án khoảng 120 tỷ đồng đã được khắc phục hoàn toàn.

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm.

Cơ quan công tố đánh giá cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết, quyết định mức hình phạt "cơ bản phù hợp" với hành vi phạm tội. Nhiều bị cáo xuất trình được các tình tiết mới về gia cảnh, thành tích, bệnh tật, nộp thêm tiền khắc phục hậu quả. Do đó có căn cứ chấp nhận kháng cáo cho 14 người kháng cáo và cả 8 người không kháng cáo.

Đối với bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, dù đã rút đơn kháng cáo nhưng Viện kiểm sát vẫn đề nghị giảm án từ 6-9 tháng tù. Ở phiên sơ thẩm, bị cáo Phạm Thái Hà bị tuyên 5 năm 6 tháng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Tương tự là trường hợp của ông Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) dù đã rút đơn kháng cáo nhưng vẫn được Viện kiểm sát đề nghị giảm án từ 6-9 tháng tù. Trước đó, ông Lê Ô Pích bị cấp sơ thẩm tuyên 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đại diện Viện Công tố và xét xử phúc thẩm tại phiên tòa.

Cơ quan công tố đề nghị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xem xét giảm án từ 2 năm 6 tháng - 3 năm tù cho bị cáo Nguyễn Duy Hưng - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Mức án sơ thẩm của bị cáo Nguyễn Duy Hưng là 10 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra còn 3 bị cáo khác được đề nghị chuyển từ án giam thành án tù treo. Đó là các bị cáo Nguyễn Ngọc Hòa (Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam); Hoàng Thị Lê Hạnh (Trưởng phòng kế hoạch kế toán, Tập đoàn Thuận An); Nguyễn Đức Tuấn (cán bộ Ban Quản lý dự án Bắc Giang cũ).

Những bị cáo kháng cáo còn lại được đề nghị giảm từ 6 tháng tù đến 2 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".