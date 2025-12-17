Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà rút đơn kháng cáo

(VTC News) -

Theo kế hoạch, ngày 18/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của các bị cáo có đơn kháng cáo, dự kiến kéo dài 2 ngày.

Sau phiên tòa sơ thẩm, 17 bị cáo trong vụ án kháng cáo nhưng trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 2 bị cáo khác rút đơn kháng cáo.

Bản án sơ thẩm xác định, hành vi của ông Phạm Thái Hà đã xâm phạm sự đúng đắn của hoạt động công vụ và là nguyên nhân quan trọng dẫn đến thiệt hại tài sản Nhà nước. HĐXX sơ thẩm tuyên phạt cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội mức án 5 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng tại phiên toà sơ thẩm.

Trong đơn kháng cáo trước đó, ông Phạm Thái Hà đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét, cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho mình. Các bị cáo còn lại đa phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, mong được tòa án cấp phúc thẩm xem xét bối cảnh, mức độ hành vi và hậu quả phạm tội để cân nhắc cho họ được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Về phần mình, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại hậu quả thiệt hại của nhà nước tại các dự án xảy ra vi phạm và xem xét lại số tiền mà các bị cáo cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả.

Ngay trước thềm phiên toà phúc thẩm diễn ra, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng khắc phục thêm hơn 47 tỷ đồng và đã nộp đầy đủ án phí hình sự sơ thẩm cùng án phí dân sự.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX xác nhận, tổng số tiền hưởng lợi các bị cáo đã nộp lại là hơn 84 tỷ đồng và 10.000 USD, tổng số tiền các bị cáo nộp khắc phục hậu quả vụ án là hơn 70 tỷ đồng và 90.000 USD. Quá trình điều tra xác định, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã đưa tiền cho người có chức vụ quyền hạn để hưởng lợi thế trúng thầu các dự án. Những người nhận tiền của bị cáo Hưng đã nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An cũng đã cam kết, sau khi các bị cáo khác khắc phục hậu quả, còn thiếu đâu bị cáo này xin được khắc phục nốt. HĐXX Toà cấp thẩm ghi nhận điều này.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ GT&VT (cũ), bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan Nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ GT&VT tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.

Hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước và gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Bị coi là người chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án, Nguyễn Duy Hưng bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.