ĐBQH: Taxi, ô tô công nghệ phải trang bị ghế cho trẻ dưới 10 tuổi là bất khả thi

Chiều 17/11, góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan tới an ninh, trật tự, đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) nói về quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em khi ngồi trên ô tô.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng đề nghị cân nhắc lại quy định bắt buộc lắp ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô, dự kiến có hiệu lực từ đầu năm 2026. Ông cho rằng, dù đây là quy định phổ biến ở các nước phát triển, nhưng trong bối cảnh Việt Nam với tỷ lệ xe máy cao, vấn đề này cần được xem xét.

“Nếu quy định ghế trẻ em quá cứng nhắc, có thể khiến nhiều nhà buộc phải chở trẻ em bằng xe máy thay vì đi ô tô hoặc taxi, khi đó rủi ro tai nạn cho trẻ còn cao hơn”, ông Đồng nêu quan điểm.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng phát biểu tại hội trường.

Vị đại biểu dẫn chứng kinh nghiệm từ Indonesia và Philippines, nơi quy định này đã làm tăng tỷ lệ phụ huynh chở con bằng xe máy, xe đạp.

Do đó, đại biểu đề nghị trước mắt có thể loại trừ áp dụng quy định này đối với taxi và xe công nghệ.

Ông chỉ ra tính bất khả thi khi một xe taxi phải trang bị 4-5 loại ghế với kích thước khác nhau cho trẻ ở các độ tuổi, cũng như sự bất tiện cho hành khách phải mang theo ghế trong suốt hành trình.

Đặc biệt, quy định này sẽ tạo gánh nặng chi phí cho các gia đình có thu nhập thấp khi cần đưa con đi khám bệnh, bởi giá cước taxi có trang bị ghế trẻ em chắc chắn sẽ cao hơn. “Chi phí này sẽ đổ lên đầu các gia đình nghèo hoặc các ông bố bà mẹ trẻ”, ông Hà Sỹ Đồng nói.

Vì những lý do này, ông đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc loại bỏ quy định này trong giai đoạn hiện tại.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định nội dung sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo đó, trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m được chở trên xe ô tô, sẽ không được ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế). Đồng thời người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Nghị định 168 quy định mức phạt 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng, đối với tài xế ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định.

Chủ xe kinh doanh vận tải sẽ bị phạt 3 - 4 triệu (cá nhân) hoặc 6 - 8 triệu đồng (tổ chức) nếu sử dụng ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh tiểu học hoặc xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp đưa đón trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, không có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc không có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định.

Đồng thời, mức phạt 1 - 2 triệu đồng được áp dụng với tài xế ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh tiểu học hoặc xe kinh doanh vận tải kết hợp đưa đón trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, mà không có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc không có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định.