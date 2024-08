Tài xế cho trẻ em ngồi chung ghế lái có bị phạt?

(VTC News) -

Ô tô hiện nay trở thành phương tiện khá phổ biến, được nhiều gia đình sử dụng để di chuyển. Thực tế, nhiều người khi tham gia giao thông bằng ô tô vẫn có thói quen cho trẻ em ngồi trên ghế phụ phía trước cạnh tài xế, thậm chí, có người còn cho trẻ em ngồi chung trên ghế lái.

Mặc dù vậy, pháp luật về giao thông đường bộ hiện chưa có quy định cụ thể về việc trẻ em ngồi ghế phụ phía trước hay thậm chí là ngồi cùng ghế lái.

Khoản 2, điều 9, Luật Giao thông đường bộ 2008 chỉ quy định xe ô tô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía trước trong ô tô phải thắt dây an toàn. Theo đó, trẻ em có thể ngồi hàng ghế phụ phía trước và phải thắt dây an toàn.

Vì vậy, việc cho trẻ ngồi ghế phụ phía trước hoặc cùng ngồi ghế lái không được tính là hành vi vi phạm và chưa có chế tài xử phạt.

Như đã nói ở trên, hiện nay theo pháp luật về an toàn giao thông, không có chế tài nào cụ thể quy định về việc cấm trẻ em không được ngồi chung ghế lái với tài xế khi đang tham gia giao thông mặc dù đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của đứa trẻ, của tài xế mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội.

Chính vì nhận thấy được tầm quan trọng của việc ban hành quy định pháp luật về việc cấm trẻ em không được ngồi chung ghế lái với tài xế khi tham gia giao thông.

Mặt khác, theo thông tin đưa ra bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì tổ chức này cho rằng, tất cả các trẻ em không phân biệt độ tuổi hay chiều cao, nên được cho ngồi ở hàng ghế sau của ô tô và có sự giám sát cả người lớn trong quá trình xe di chuyển.

Hoặc tốt nhất, các bậc phụ huynh và tài xế nên để các em ngồi ở ghế chuyên biệt an toàn được lắp đặt ở hàng ghế sau của xe. Chính những điều này sẽ giúp trẻ em được an toàn hơn và ước tính sẽ giảm đến 14% tỷ lệ nguy cơ bị chấn thương.

Tại Luật Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ vừa được Quốc hội thông qua ngày 26/6, Điều 10 về Quy tắc chung đã quy định người lái xe và người được chở trên ô tô phải thắt dây đai an toàn tại những chỗ có trang bị dây đai an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.

Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế. Đồng thời, người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em phù hợp.

Ngoài ra, tại quy định về hiệu lực thi hành Luật TTATGT đường bộ nêu rõ, nội dung này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, thay vì từ ngày 1/1/2025 như các quy định khác tại Luật. Mặt khác, Luật TTATGT cũng quy định trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường phải có người lớn dẫn dắt.