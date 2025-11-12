Cục CSGT đề xuất tăng mức xử phạt tài xế cố tình che, bẻ cong biển số

(VTC News) -

Ngày 12/11, đại diện Cục CSGT cho biết, thời gian gần đây, khi hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai trên nhiều tuyến đường đã xuất hiện tình trạng một số người điều khiển ô tô, xe máy dán hoặc che biển số nhằm tránh bị xử phạt nguội.

Ngoài ra, có trường hợp lợi dụng việc dán, che biển số để thực hiện hành vi phạm tội, né tránh sự phát hiện và truy bắt của cơ quan chức năng.

“Hành vi này là cố ý, nhằm trốn tránh việc xử lý của lực lượng CSGT và các cơ quan chức năng, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Một xe máy che biển số bị xử lý.

Theo Cục CSGT, mức xử phạt đối với hành vi vi phạm đã được quy định nghiêm khắc. Cụ thể, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 23 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe; người điều khiển xe máy bị phạt 5 triệu đồng, trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, để tăng cường tính răn đe, thời gian tới, Cục CSGT sẽ nghiên cứu, đề xuất tăng nặng mức xử lý đối với các hành vi như: điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí hoặc quy cách, gắn biển số không rõ chữ, số, sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số, hoặc gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng, kích thước so với quy định.

Cục CSGT cũng kêu gọi người dân tiếp tục gửi clip, hình ảnh ghi lại các trường hợp dán, che biển số để lực lượng chức năng xử lý nghiêm minh.

Trước đó, ngày 8/11, Cục CSGT thông tin, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) lập biên bản xử phạt một nam tài xế lái xe máy che biển kiểm soát. Người này bị người dân ghi hình khi đi trên đường Khuất Duy Tiến (Hà Nội) và phản ánh đến đường dây nóng của Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội.

Tổ công tác đã mời tài xế đến trụ sở công an làm việc và căn cứ tài liệu xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi “điều khiển xe gắn biển số sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe”.