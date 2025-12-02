ĐBQH: Bộ sách giáo khoa dùng chung phải chuẩn, hiện đại, thấm đẫm văn hóa Việt

Chiều 2/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035.

Đề xuất phải có một bộ sách giáo khoa chuẩn

Đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn Hà Nội đề xuất phải có một bộ sách giáo khoa chuẩn để thực hiện thành công tinh thần nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về việc học sinh học bằng một bộ sách giáo khoa thống nhất trong toàn quốc.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn Hà Nội. (Ảnh: Quốc hội)

Để làm được điều này, đại biểu đoàn Hà Nội chỉ rõ phải nhận thức sách giáo khoa là rất quan trọng. Từ kinh nghiệm cá nhân làm người đi học và hướng dẫn thành công trên 30 thạc sĩ, gần 30 tiến sĩ, đại biểu thấm thía sách là rất quan trọng. Đặc biệt với học sinh phổ thông, sách giáo khoa chuẩn là vô cùng quan trọng.

“Một bộ sách giáo khoa chuẩn, tức là phù hợp, không có lỗi, cập nhật, hiện đại, thấm đẫm văn hóa Việt; chứa đựng đạo đức người Việt. Phải có bộ sách giáo khoa chuẩn thật tốt thì chương trình dạy học bằng một bộ sách giáo khoa toàn quốc mới thành công”, đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu ý kiến.

Theo đại biểu, muốn có bộ sách giáo khoa chuẩn tốt, phải được đầu tư xây dựng. Không nên chắp vá, vay mượn, tạm bợ và phải có ban soạn thảo quốc gia là những người giỏi, soạn thảo có trách nhiệm. Việc soạn thảo sách giáo khoa cần phải được đưa vào trong chương trình mục tiêu quốc gia. Việc này nhằm nâng cao chất lượng giáo dục như mục tiêu của chương trình.

Trong khi đó, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương, đoàn Quảng Ngãi đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nghiên cứu bộ sách giáo khoa song ngữ Việt - Anh, hoặc sách giáo khoa bằng tiếng Anh để các cơ sở giáo dục lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế.

Đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương, đoàn Quảng Ngãi. (Ảnh: Quốc hội)

Mục tiêu lớn hơn là đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Tuy nhiên, theo nữ đại biểu, để thực hiện mục tiêu này, yếu tố quyết định là đội ngũ giáo viên. Các thầy cô không những phải có kiến thức chuyên sâu về môn học, mà còn cần kỹ năng tiếng Anh tốt. Trong khi đó, thực tế hiện nay, hầu hết trường đại học mới đào tạo giáo viên Tiếng Anh, chưa thể đào tạo giáo viên dạy các môn học bằng tiếng Anh.

“Giáo viên Tiếng Anh không thể dạy các môn học khác bằng tiếng Anh khi không có kiến thức chuyên sâu của môn học ấy. Ngược lại, giáo viên các môn học khác thì không đủ năng lực, kỹ năng tiếng Anh để giảng dạy bằng tiếng Anh”, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương nêu thực tế.

Đại biểu đoàn Quảng Ngãi cho rằng tại chương trình, mục tiêu bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ giáo viên còn chung chung, do đó cần định lượng cụ thể, có tính đo lường và khả thi. Cụ thể, đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học phải đồng bộ với việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Ví dụ, mục tiêu đến năm 2030, 30% giáo viên được bồi dưỡng, đào tạo đáp ứng yêu cầu dạy học bằng tiếng Anh, tương ứng với 30% cơ sở giáo dục có thiết bị. “Chúng ta cần tránh trường hợp có thiết bị nhưng không thể giảng dạy bằng tiếng Anh, gây lãng phí nguồn lực".

Đề xuất hỗ trợ học bổng cho con em giáo viên

Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân, đoàn TP.HCM lại nêu giải pháp để phát triển đội ngũ giáo viên. Theo đó, chính sách hỗ trợ đặc thù cho đội ngũ này phải được xác định theo hướng “giữ người bằng cơ hội, không chỉ bằng phụ cấp”.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân, đoàn TP.HCM. (Ảnh: Quốc hội)

Từ đó, nữ đại biểu đề xuất một số giải pháp hỗ trợ trọng tâm. Một là, hỗ trợ nhà ở giáo viên theo chuẩn tối thiểu, bởi thực tế ở vùng cao, hải đảo, nhiều giáo viên vẫn phải ở tạm, thiếu điện, thiếu nước. Cần đầu tư nhà công vụ đạt chuẩn, không sang trọng nhưng an toàn và đủ tiện nghi cơ bản.

Hai là, chính sách hỗ trợ học bổng cho con em giáo viên. Đây là chính sách nhân văn, tạo sự yên tâm, giảm gánh nặng cho gia đình, khuyến khích giáo viên gắn bó.

Đại biểu đoàn TP.HCM cũng nêu bất cập về sự bất bình đẳng cơ hội giáo dục - không chỉ ở miền núi mà ngay trong lòng đô thị hay khu vực trung tâm, bởi việc học tập của con em công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng gặp nhiều khó khăn.

“Nhà trọ chật hẹp, môi trường sống không đảm bảo, cha mẹ làm việc tăng ca liên tục, mức thu nhập bấp bênh, không đủ thời gian chăm sóc, hỗ trợ con học hành. Đa phần gia đình các cháu chỉ ở trong phòng trọ 10-12m², các cháu không có không gian học tập, thiếu kết nối xã hội, không có điều kiện tiếp cận hoạt động ngoại khóa”, đại biểu đoàn TP.HCM nêu thực tế.

Đại biểu đề nghị Chương trình mục tiêu quốc gia phải xác định rõ con em công nhân lao động là một nhóm đối tượng cần ưu tiên hỗ trợ chứ không nằm trong nhóm đối tượng chung chung. Cụ thể, nữ đại biểu góp ý ngoài học bổng, cần chính sách hỗ trợ xây dựng trường công lập gần khu công nghiệp, tổ chức mô hình trường bán trú cho con em công nhân; tạo không gian học tập cộng đồng trong khu nhà trọ.