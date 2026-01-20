Đấu U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam mới là đội 'cửa trên'

(VTC News) -

U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đi đến vòng bán kết giải U23 châu Á 2026 bằng những con đường rất khác nhau. Chính điều này tạo ra vị thế trái ngược của 2 đội bóng khi bước vào trận đấu. Ở đó, U23 Việt Nam mới là đội "cửa trên" - tình huống hiếm thấy khi các đại diện của bóng đá Việt Nam tiến sâu ở đấu trường châu lục trước đây.

Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là đội duy nhất toàn thắng ở vòng chung kết U23 châu Á 2026 mà không cần đến luân lưu. Ở hầu hết các trận, đội bóng của HLV Kim Sang-sik thể hiện lối chơi chủ động bất kể là tấn công hay phòng ngự. Trừ trận quyết định ngôi đầu bảng gặp U23 Ả Rập Xê Út, U23 Việt Nam thắng 3 trận còn lại đều trong thế tấn công.

U23 Việt Nam đấu với U23 Trung Quốc ở bán kết giải U23 châu Á 2026.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc lại vào bán kết với phong cách hoàn toàn trái ngược. Đoàn quân của huấn luyện viên Antonio Puche là đội duy nhất trong lịch sử giải đấu vào đến bán kết chỉ với 1 bàn thắng. Nếu không tính luân lưu, U23 Trung Quốc chỉ thắng được 1 trận từ đầu giải. Họ thậm chí nằm ngoài top 10 đội sút nhiều nhất giải.

U23 Trung Quốc tiến xa nhờ phần lớn vào hàng phòng ngự lùi sâu, tập trung vào tranh chấp và phá bóng. Tỷ lệ kiểm soát bóng của đội bóng này cao nhất là 42% (ở trận hòa U23 Iraq, còn lại đều dưới 40%). U23 Trung Quốc chấp nhận đá kiểu "cửa dưới" trong mọi trận đấu.

Cũng cần nhấn mạnh rằng bóng đá Việt Nam có "số má" hơn Trung Quốc ở đấu trường châu Á cấp độ U23. Trong 6 lần tham dự giải, U23 Việt Nam vào đến tứ kết là chuyện bình thường (4 lần), từng 1 lần về nhì và hiện đang góp mặt trong top 4. Trong khi đó, U23 Trung Quốc vượt qua vòng bảng lần này được gọi là kỳ tích, hay "giấc mơ" theo lời huấn luyện viên Antonio Puche.

U23 Việt Nam bước vào trận bán kết trong thế "cửa trên" so với đối thủ.

Chính U23 Trung Quốc mới là đội "ngựa ô" của giải đấu, là những người muốn tạo ra bất ngờ chứ không phải U23 Việt Nam. Nhận định đó cũng được chính giới chuyên môn Trung Quốc thừa nhận. Bình luận viên nổi tiếng Đổng Lạc cho rằng U23 Trung Quốc phải coi U23 Việt Nam ở vị thế như... Nhật Bản.

Trong khi đó, U23 Việt Nam cũng có lý do để tự tin vào khả năng "trên cơ" đối thủ. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik không lạ gì U23 Trung Quốc sau 3 lần đấu giao hữu từ năm 2024 đến nay, với lực lượng không thay đổi nhiều. U23 Việt Nam thắng 1 trận, hòa 1 trận vì quyết định gây tranh cãi của trọng tài và có 1 thất bại với bàn thua ở phút 90. U23 Việt Nam thậm chí không có huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ đạo ở 3 trận đấu này.

Tất cả những yếu tố trên cho thấy U23 Việt Nam bước vào bán kết với vị thế đội cửa trên. Đội bóng có phong độ tốt hơn, thành tích ổn định hơn và lối chơi thuyết phục hơn. Trung Quốc dù rất khó bị đánh bại, nhưng vẫn bị đánh giá là đội ở thế phòng ngự, chờ cơ hội hơn là đội chủ động kiểm soát.

Tuy nhiên, vị thế "cửa trên" không đảm bảo cơ hội chiến thắng vượt trội mà chỉ ảnh hưởng đến lựa chọn chiến thuật và cách nhập cuộc của U23 Việt Nam. Gặp đối thủ sẵn sàng đá trong thế "cửa dưới" chưa chắc là điều thuận lợi cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Đây sẽ là thử thách thực sự cho khả năng kiểm soát trận đấu và tận dụng cơ hội của Đình Bắc và đồng đội.