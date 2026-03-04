Đầu tư hơn 1.000 tỷ sửa chữa, nâng cấp sân bay thuộc tỉnh rộng nhất Việt Nam

Để đảm bảo nhu cầu đi lại, thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện cải tạo, nâng cấp nhiều tuyến giao thông đường bộ. Trong đó, quốc lộ 28B (nối Đà Lạt - Phan Thiết) đang bước vào giai đoạn nước rút để đảm bảo cho xe cộ lưu thông. Ông Hồ Ngọc Phong Hải, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Tỉnh đã phối hợp cùng Bộ Xây dựng trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B để dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi cũng đưa ra kế hoạch sửa chữa các tuyến quốc lộ khác như quốc lộ 20, 28, 27, 27C và các tuyến đường tỉnh để tăng năng lực thông hành”.