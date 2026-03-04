04/03/2026 14:44:57 +07:00

Đầu tư hơn 1.000 tỷ sửa chữa, nâng cấp sân bay thuộc tỉnh rộng nhất Việt Nam

Sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) tạm đóng cửa gần 6 tháng để sửa chữa, nâng cấp đường băng, đây được xem là bước đệm để Lâm Đồng phát triển vượt bậc trong tương lai.

Ngày 4/3, cơ quan chức năng chính thức đóng cửa sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) để khởi công dự án sửa chữa, nâng cấp đường băng. Sáng cùng ngày, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp cùng UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khởi công Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (sân bay Liên Khương).

Ông Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, cho biết, sau gần 20 năm khai thác liên tục, hệ thống đường lăn, đường băng sân bay Liên Khương xuống cấp, cần nâng cấp sửa chữa. Dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn do ACV làm chủ đầu tư, được triển khai tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đây là công trình giao thông hàng không cấp I với tổng mức đầu tư 1.032 tỷ đồng. Quy mô xây dựng bao gồm sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh, đường lăn, dải bảo hiểm đầu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đảm bảo hoạt động bay.

Trọng tâm của dự án là việc sửa chữa toàn diện đường cất hạ cánh 09-27 có kích thước 3.250mx45m. Điểm then chốt mang tính đột phá kỹ thuật chính là giải pháp thay thế kết cấu bê tông nhựa hiện hữu bằng kết cấu bê tông xi măng bền vững. Giải pháp này khắc phục tình trạng xuống cấp, tối ưu hóa khả năng chịu tải cho các tàu bay hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, việc nâng cấp sân bay Liên Khương là việc cần thiết, cấp thiết. Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các bộ, ngành, đơn vị liên quan bàn bạc, tính toán kỹ các phương án để đảm bảo việc đóng cửa sân bay không gây khó khăn, thiệt hại đến kinh tế, xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trước thời điểm tạm đóng cửa, sân bay Liên Khương khai thác bình quân 34 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 5.200 lượt hành khách đi và đến. Việc sân bay tạm đóng cửa trong 6 tháng sẽ làm gián đoạn khoảng gần 1 triệu lượt hành khách, chủ yếu là nhóm khách di chuyển bằng đường hàng không như nhóm khách trung, cao cấp, khách quốc tế, khách hội nghị, khách trong nước. Việc đóng cửa sân bay, gián đoạn gần 1 triệu hành khách tạo áp lực không nhỏ đối với hoạt động du lịch, các ngành dịch vụ liên quan trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói chung, Đà Lạt nói riêng.

Để đảm bảo nhu cầu đi lại, thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện cải tạo, nâng cấp nhiều tuyến giao thông đường bộ. Trong đó, quốc lộ 28B (nối Đà Lạt - Phan Thiết) đang bước vào giai đoạn nước rút để đảm bảo cho xe cộ lưu thông. Ông Hồ Ngọc Phong Hải, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Tỉnh đã phối hợp cùng Bộ Xây dựng trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B để dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi cũng đưa ra kế hoạch sửa chữa các tuyến quốc lộ khác như quốc lộ 20, 28, 27, 27C và các tuyến đường tỉnh để tăng năng lực thông hành”.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, sân bay Liên Khương tạm đóng cửa là câu chuyện giao thông của Lâm Đồng nói chung, Đà Lạt nói riêng. Để đảm bảo cho kết nối, phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh Lâm Đồng đã chuẩn bị kỹ các phương án, trong đó việc nâng cấp, cải tạo các tuyến đường bộ được gấp rút thực hiện. “Quốc lộ 28B cơ bản hoàn thành và đây là tuyến đường đẹp, giúp tiết kiệm thời gian lưu thông quãng Phan Thiết - Đà Lạt. Quốc lộ 20 đang được dọn dẹp, đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn, thuận lợi. Các tuyến quốc lộ 27, 27C được đảm bảo”, ông Hồ Văn Mười cho biết.

Ông Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, công ty phối hợp cùng các đơn vị đẩy nhanh thi công, đảm bảo tiến độ, đưa sân bay hoạt động trở lại vào 23h59 ngày 25/8.

Sau nhiều năm khai thác, các đường băng đã xuống cấp, cần sửa chữa, nâng cấp.

Theo ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đây là dự án mà tỉnh rất kỳ vọng sẽ thúc đẩy kinh tế tỉnh phát triển vượt bậc trong tương lai. Tỉnh đã có trên dưới 10 cuộc họp với các bộ, ban, ngành về dự án sửa chữa, nâng cấp sân bay Liên Khương thể hệ sự quan tâm rất lớn của các cấp lãnh đạo.

Khi hoàn thành và đưa sân bay Liên Khương trở lại hoạt động, ACV kỳ vọng đây là nền tảng thực hiện quy hoạch sân bay này lên cấp 4E, sẵn sàng đón các dòng tàu bay thân rộng như Airbus A350, Boeing 787, hướng đến cột mốc 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 7 triệu hành khách vào năm 2050.

THIÊN TRANG
