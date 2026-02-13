Đào đông khoe sắc đỏ rực đón Tết, giá lên đến vài trăm triệu đồng

Đây không phải lần đầu đào đông xuất hiện trên thị trường Hà Nội. Tuy nhiên, do hình thức lạ mắt và số lượng không nhiều, loại cây này vẫn nhanh chóng "cháy hàng". Một số khách thậm chí đặt mua từ sớm qua mạng để giữ chỗ.