Lịch mở cửa của các siêu thị từ 25 tháng Chạp đến mùng 4 Tết

(VTC News) -

Tuần cuối cùng mua sắm phục vụ Tết Bính Ngọ, các siêu thị đông nghẹt khách từ đầu ngày. Theo ghi nhận của các hệ thống siêu thị trên địa bàn TP.HCM, sức mua đã tăng trung bình 20-30% so với Tết Ất Tỵ.

Từ 25 đến 29 tháng Chạp, các siêu thị mở sớm, đóng cửa trễ hơn bình thường 2 giờ đồng hồ; một số điểm bán mở cửa suốt đêm và không nghỉ Tết.

Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân được thuận lợi, khi hầu hết các cơ quan, doanh nghiệp vẫn làm việc đến hết ngày 26 tháng Chạp, các siêu thị đã điều chỉnh lịch đóng, mở cửa từ nay đến Tết theo hướng mở cửa sớm, đóng cửa muộn hơn để kéo dài thời gian phục vụ khách.

Theo đại diện hệ thống siêu thị MM Mega Market, trong giai đoạn cao điểm trước Tết, từ ngày 10-15/2 (tức 23-28 tháng Chạp), hệ thống MM Mega Market trên toàn quốc sẽ tăng cường thời gian hoạt động, trong đó nhiều trung tâm mở bán đến 24h mỗi ngày.

MM Mega Market An Phú là siêu thị mở cửa xuyên đêm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong 6 ngày Tết.

Riêng MM Mega Market An Phú thuộc phường Bình Trưng, TP.HCM (TP Thủ Đức cũ) sẽ hoạt động liên tục 24/24 trong 6 ngày cao điểm Tết, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm và phân phối hàng hóa gia tăng của khách hàng cá nhân và khách hàng chuyên nghiệp.

Trong ngày 16/2 (29 tháng Chạp), toàn bộ hệ thống MM phục vụ đến 12h trưa, sau đó tạm ngừng hoạt động để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết.

Song song đó, hệ thống cũng tăng cường nhân lực cho mảng vận hành và giao nhận đơn hàng online tăng 20–30%, nhằm đảm bảo tiến độ xử lý đơn, đáp ứng đồng thời nhu cầu mua sắm trực tiếp tại trung tâm và đặt hàng giao tận nơi của khách trong giai đoạn cao điểm cận Tết.

Co.opmart mở cửa lúc 6h sáng và bán đến 23h đêm từ nay đến 28 tháng Chạp, ngày 29 đóng cửa từ 12h trưa nghỉ Tết.

Trong hai ngày 18-19/2 (mùng 2 và mùng 3 Tết), một số trung tâm trọng điểm bắt đầu mở cửa trở lại với khung giờ phục vụ rút gọn, tùy theo từng địa điểm.

Với hệ thống Co.opmart, từ 13-15/2 (tức 26 đến 28 Tết), các siêu thị Co.opmart sẽ mở cửa lúc 6h sáng và bán đến 23h đêm. Ngày 29 tháng Chạp, toàn hệ thống mở cửa từ 6h và đóng cửa lúc 12h trưa để nghỉ Tết.

Co.opmart TP.HCM đóng cửa mùng 1. Đến sáng mùng 2 Tết, một số điểm bán sẽ mở cửa đón khách đến trưa. Từ mùng 6 Tết, Co.opmart hoạt động lại theo giờ bình thường.

Tại WinMart, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong dịp Tết, hệ thống WinMart cho biết sẽ phục vụ khách hàng đến 12h trưa ngày 29 Tết ngày (16/2).

Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 3 ngày, toàn hệ thống hoạt động trở lại bình thường từ mùng 4 Tết (20/2), đảm bảo việc mua sắm đầu năm của người dân thuận tiện và đầy đủ.

WinMart nghỉ Tết 3 ngày, bán lại từ mùng 4.

Trong khi đó, chuỗi siêu thị Aeon cũng đã điều chỉnh lịch phục vụ Tết từ ngày 12/2. Theo đó, từ 12-15/2 (25-28 Tết), khu vực siêu thị Aeon sẽ mở cửa sớm từ 7h hoặc 8h, đóng cửa lúc 22h-22h30 tùy theo từng trung tâm.

Ngày 29 tháng Chạp, siêu thị mở cửa từ 7h sáng và đóng lúc 19h đêm. Một vài trung tâm có thể đóng muộn hơn trong khung giờ 20h -21h.

Đáng chú ý, chuỗi siêu thị Aeon sẽ không đóng cửa nghỉ Tết.

Ngày mùng 1 Tết, các siêu thị Aeon vẫn hoạt động phục vụ khách hàng bình thường, thời gian mở cửa từ 11h hoặc 12h trưa đến 22h đêm tại đa số các siêu thị.

Riêng Aeon Bình Dương New City hoạt động từ 16h - 22h.

Từ 18- 22/2 (mùng 2 Tết đến mùng 6 Tết), khu vực siêu thị của Aeon mở cửa hoạt động bình thường từ 8h-22h mỗi ngày.

Emart nghỉ Tết 2 ngày là mùng 1 và mùng 2, bán lại bình thường từ mùng 3 Tết.

Các siêu thị Emart cũng mở bán từ 7h - 23h các ngày trước 29 tháng Chạp. Trong ngày 29, Emart sẽ mở sớm từ 6h sáng bán đến 12h trưa.

Emart nghỉ Tết 2 ngày là mùng 1 và mùng 2, bán lại bình thường từ mùng 3 Tết.

Hệ thống siêu thị GO! cũng mở cửa từ 7h- 23h mỗi ngày từ nay đến 28 tháng Chạp. Ngày 29, chuỗi này bán từ 6h-12h trưa.

GO! chỉ nghỉ mùng 1 và bán trở lại từ mùng 2 Tết.

Duy nhất chuỗi Bách Hóa Xanh nghỉ bán ngày 29 tháng Chạp. Các cửa hàng Bách Hóa Xanh chỉ bán đến hết ngày 28 tháng Chạp và mở bán trở lại từ mùng 5 Tết.

Kênh Bách Hóa Xanh online cũng ngưng giao hàng sau ngày 28 Tết và giao hàng lại từ mùng 5.