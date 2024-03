Danh tính người đàn ông chết trên sông Tô Lịch, Hà Nội

(VTC News) -

Tối 16/3, cơ quan chức năng cho biết thi thể được phát hiện trên sông Tô Lịch (đoạn qua nạn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) là anh L.M.V (SN 2000, trú quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Theo người nhà nạn nhân, ngày 13/3, sau khi tham dự sinh nhật với một số người bạn ở khu vực quận Hoàng Mai, nạn nhân đi bộ trên đường rồi mất tích. Gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Lực lượng chức năng đưa thi thể lên bờ.

Trước đó, người dân sinh sống ở khu vực xã Thanh Liệt phát hiện một thi thể nổi trên sông vào khoảng 11h30 cùng ngày nên trình báo chính quyền.

Công an xã Thanh Liệt đã phong tỏa hiện trường, phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Trì và các phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua rà soát, cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Thanh Trì xác định nạn nhân là anh L.M.V.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.