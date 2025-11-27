Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 1/11 đến 7/11

(VTC News) -

Từ ngày 1/11 đến 7/11, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 25 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Ông Bùi Văn Loan trong bài viết “Căn nhà đổ nát trong bão, cụ ông 90 tuổi ôm vợ liệt cầu mong qua mùa đông”

- Anh Hà Mạnh Tuyền trong bài viết “Cha nghèo ôm cuốn sổ nợ dày đặc con số bên giường bệnh con trai nguy kịch”

- Anh Phạm Minh Tiến trong bài viết “Cha đơn thân bền bỉ bên con trai 10 tuổi chống chọi bệnh não úng thủy”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 1/11 đến 7/11 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.