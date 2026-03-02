02/03/2026 06:15:00 +07:00

Danh sách chi tiết 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Sơn La

Sơn La có 3 đơn vị bầu cử và 15 người ứng cử để bầu 9 Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Chiềng An, Chiềng Cơi, Tô Hiệu, Chiềng Sinh và các xã: Thuận Châu, Bình Thuận, Mường É, Chiềng La, Mường Khiêng, Mường Bám, Long Hẹ, Co Mạ, Nậm Lầu, Muổi Nọi, Mường Chiên, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, Mường Sại, Mường La, Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Mường Bú, Ngọc Chiến.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người

Số người ứng cử: 5 người

Danh sách ứng cử viên:

STTHọ và TênChức vụ
1Sa Thị Thanh DuyênTrưởng phòng Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La
2Quàng Văn HươngỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc
3Hoàng Văn NghiệmỦy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La
4Lò Văn ThọPhó trưởng phòng Nhà hát ca múa nhạc, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
5Thào A TùngỦy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Trung tâm, viên chức, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các xã: Yên Châu, Chiềng Hặc, Yên Sơn, Lóng Phiêng, Phiêng Khoài, Mai Sơn, Chiềng Sung, Chiềng Mung, Tà Hộc, Chiềng Mai, Mường Chanh, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn, Chiềng Khoong, Mường Hung, Chiềng Khương, Sông Mã, Bó Sinh, Mường Lầm, Nậm Ty, Chiềng Sơ, Huổi Một, Sốp Cộp, Púng Bánh, Mường Lạn, Mường Lèo.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người

Số người ứng cử: 5 người

Danh sách ứng cử viên:

STTHọ và TênChức vụ
1Hoàng Ngân HoànỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
2Lò Việt PhươngỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.
3Lường Văn ThămỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La
4Lường Văn ƯơngPhó Trưởng Công an xã Huổi Một, tỉnh Sơn La
5Lò Thị VinhGiáo viên múa Khoa Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch; Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Sơn La

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Mộc Sơn, Mộc Châu, Thảo Nguyên, Vân Sơn và các xã: Bắc Yên, Pắc Ngà, Xím Vàng, Tà Xùa, Tạ Khoa, Chiềng Sại, Suối Tọ, Mường Cơi, Phù Yên, Mường Bang, Gia Phù, Tường Hạ, Kim Bon, Tân Phong, Chiềng Sơn, Lóng Sập, Tân Yên, Đoàn Kết, Song Khủa, Tô Múa, Vân Hồ, Xuân Nha.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người

Số người ứng cử: 5 người

Danh sách ứng cử viên:

STTHọ và TênChức vụ
1Nguyễn Điện BiênChuyên viên, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La
2Nguyễn Thị HồngỦy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3Lò Thị HuyềnỦy viên Ban Chấp hành Chi đoàn trường, Giáo viên trường Mầm non Mộc Lỵ, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
4Quàng Văn MungĐại úy, Công an xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La
5Tráng A TếnhBí thư Chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 4 - Sơn La
