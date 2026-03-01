01/03/2026 18:15:00 +07:00

Danh sách 28 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Hưng Yên

Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 28 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI trên địa bàn tỉnh này để cử tri xem xét, lựa chọn.

Theo đó, tỉnh Hưng Yên có 6 đơn vị bầu cử, số Đại biểu Quốc hội được bầu là 16 và số người ứng cử là 28.

Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 73/NQ-UBBC công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức.

Việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử là căn cứ quan trọng để cử tri trong tỉnh nghiên cứu, tìm hiểu, chuẩn bị tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình theo quy định của pháp luật.

Danh sách cụ thể 28 người ứng cử như sau:

Đơn vị bầu cử số 1

STTHọ và TênChức vụ
1Nguyễn Thị Thanh BìnhPhó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam
2Nguyễn Thị Thúy NgầnPhó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
3Đặng Văn ThànhChuyên viên Phòng Công tác Hội đồng Nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên.
4Trương Thị ThúyGiáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Đơn vị bầu cử số 2

STTHọ và TênChức vụ
1Nguyễn Thanh HằngPhó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên
2Doãn Thanh LanPhó Trưởng phòng quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên
3Lê Thị Thúy SenTổng biên tập Thời báo Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
4Trần Quốc ViệtBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên

Đơn vị bầu cử số 3

STTHọ và TênChức vụ
1Nguyễn Hữu NghĩaỦy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên
2Nguyễn Tuấn PhongChánh Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên
3Lương Tam QuangỦy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
4Đặng Ngọc ThắngChuyên viên Phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên
5Khúc Thị XuânPhó trưởng Ban Công tác Phụ nữ - Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên

Đơn vị bầu cử số 4

STTHọ và TênChức vụ
1Đặng Tiến DươngChuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên
2Phùng Thị Thu HàGiáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
3Vũ Hồng LuyếnChủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên
4Nguyễn Đại ThắngPhó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội
5Nguyễn Thị Thùy TrangBí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung

Đơn vị bầu cử số 5:

STTHọ và TênChức vụ
1Nguyễn Mạnh ChungBác sĩ điều trị, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
2Vũ Đăng DươngChuyên viên Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên
3Nguyễn Văn HuyPhó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên
4Đoàn Thị Thanh MaiPhó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội
5Nguyễn Hồng ViệtGiám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình, tỉnh Hưng Yên

Đơn vị bầu cử số 6:

STTHọ và TênChức vụ
1

Nguyễn Văn An

(Nguyễn Minh An)

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
2Phan Đức HiếuĐại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội
3Thái Thị Thu HườngGiám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên
4Nguyễn Thị PhượngPhó Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
5Phạm Hồng ViệtChuyên viên Phòng công nghệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên

Bạn đọc có thể theo dõi danh sách chi tiết những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Hưng Yên theo từng đơn vị bầu cử tại đây.

TIẾN THẮNG
