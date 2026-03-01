Danh sách 28 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Hưng Yên

(VTC News) -

Theo đó, tỉnh Hưng Yên có 6 đơn vị bầu cử, số Đại biểu Quốc hội được bầu là 16 và số người ứng cử là 28.

Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 73/NQ-UBBC công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức.

Việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử là căn cứ quan trọng để cử tri trong tỉnh nghiên cứu, tìm hiểu, chuẩn bị tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình theo quy định của pháp luật.

Danh sách cụ thể 28 người ứng cử như sau:

Đơn vị bầu cử số 1

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Nguyễn Thị Thanh Bình Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam 2 Nguyễn Thị Thúy Ngần Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. 3 Đặng Văn Thành Chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng Nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. 4 Trương Thị Thúy Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Đơn vị bầu cử số 2

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Nguyễn Thanh Hằng Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên 2 Doãn Thanh Lan Phó Trưởng phòng quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên 3 Lê Thị Thúy Sen Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 4 Trần Quốc Việt Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên

Đơn vị bầu cử số 3

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Nguyễn Hữu Nghĩa Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên 2 Nguyễn Tuấn Phong Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên 3 Lương Tam Quang Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an 4 Đặng Ngọc Thắng Chuyên viên Phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên 5 Khúc Thị Xuân Phó trưởng Ban Công tác Phụ nữ - Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên

Đơn vị bầu cử số 4

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Đặng Tiến Dương Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên 2 Phùng Thị Thu Hà Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 3 Vũ Hồng Luyến Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên 4 Nguyễn Đại Thắng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội 5 Nguyễn Thị Thùy Trang Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung

Đơn vị bầu cử số 5:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Nguyễn Mạnh Chung Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình, tỉnh Hưng Yên 2 Vũ Đăng Dương Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên 3 Nguyễn Văn Huy Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên 4 Đoàn Thị Thanh Mai Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội 5 Nguyễn Hồng Việt Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình, tỉnh Hưng Yên

Đơn vị bầu cử số 6:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Nguyễn Văn An (Nguyễn Minh An) Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội 2 Phan Đức Hiếu Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội 3 Thái Thị Thu Hường Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên 4 Nguyễn Thị Phượng Phó Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình, tỉnh Hưng Yên 5 Phạm Hồng Việt Chuyên viên Phòng công nghệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên

Bạn đọc có thể theo dõi danh sách chi tiết những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Hưng Yên theo từng đơn vị bầu cử tại đây.