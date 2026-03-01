01/03/2026 19:45:00 +07:00

Danh sách 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Lào Cai

01/03/2026 19:45:00 +07:00
Lào Cai có 4 đơn vị bầu cử và 18 người ứng cử để bầu 10 Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Âu Lâu, Nam Cường, Văn Phú, Yên Bái và các xã: Bảo Ái, Thác Bà, Yên Bình, Cảm Nhân, Yên Thành, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Lục Yên, Mường Lai, Phúc Lợi, Tân Lĩnh, Hưng Khánh, Lương Thịnh, Quy Mông, Trấn Yên, Việt Hồng.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người

Số người ứng cử: 5 người

Danh sách ứng cử viên:

STTHọ và TênChức vụ
1Sùng A LềnhPhó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai; Đại biểu Quốc hội khóa XV
2Phạm Thị PhươngBí thư Đoàn Thanh niên Các cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai
3Nguyễn Hồng ThoanPhó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lào Cai
4Lý Thu TrangPhó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Yên
5Phạm Thị Thanh TràBí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại biểu Quốc hội khóa XV

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường: Cầu Thia, Nghĩa Lộ, Trung Tâm và các xã: Hạnh Phúc, Trạm Tấu, Phình Hồ, Tà Xi Láng, Liên Sơn, Chế Tạo, Khao Mang, Nậm Có, Lao Chải, Mù Cang Chải, Púng Luông, Tú Lệ, Châu Quế, Đông Cuông, Lâm Giang, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Mậu A, Tân Hợp, Xuân Ái, Mỏ Vàng, Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Sơn Lương, Gia Hội, Văn Chấn, Nghĩa Tâm, Thượng Bằng La.

Số đại biểu được bầu: 2 người

Số người ứng cử: 4 người

Danh sách ứng cử viên:

STTHọ và TênChức vụ
1Giàng A ChangChủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chế Tạo, tỉnh Lào Cai
2Tráng A DươngĐại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
3Lý HươngPhó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai
4Tống Thị Hồng NhungPhó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Lào Cai, Cam Đường và các xã: Cốc San, Hợp Thành, A Mú Sung, Bát Xát, Bản Xèo, Dền Sáng, Mường Hum, Trịnh Tường, Y Tý, Bản Lầu, Cao Sơn, Mường Khương, Pha Long, Tả Củ Tỷ, Lùng Phình, Bản Liền, Bảo Nhai, Bắc Hà, Cốc Lầu, Si Ma Cai, Sín Chéng.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người.

Số người ứng cử: 5 người.

Danh sách ứng cử viên:

STTHọ và TênChức vụ
1Sí Thị Mai AnhGiáo viên, Tổ trưởng chuyên môn tại Trường PTDT nội trú THCS và THPT Sa Pa
2Hà Thị HoaGiáo viên Trường THPT Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai
3Trịnh Việt Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường

4Hà Đức MinhPhó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai
5Lý Seo SùngChủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Đơn vị bầu cử số 4 gồm phường Sa Pa và các xã: Bản Hồ, Mường Bo, Ngũ Chỉ Sơn, Tả Phìn, Tả Van, Bảo Thắng, Gia Phú, Phong Hải, Tằng Loỏng, Xuân Quang, Phúc Khánh, Thượng Hà, Bảo Hà, Bảo Yên, Nghĩa Đô, Xuân Hòa, Chiềng Ken, Dương Quỳ, Khánh Yên, Minh Lương, Nậm Chày, Nậm Xé, Văn Bàn, Võ Lao.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người.

Số người ứng cử: 4 người.

Danh sách ứng cử viên:

STTHọ và TênChức vụ
1Giàng Thị DungPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai
2Đào Duy HưngChủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai
3Nguyễn Thị Phương LanGiáo viên Trường Tiểu học Bảo Ái, tỉnh Lào Cai
4Nguyễn Thành TrungĐại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

Viên Minh
