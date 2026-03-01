Danh sách 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Lào Cai

(VTC News) -

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Âu Lâu, Nam Cường, Văn Phú, Yên Bái và các xã: Bảo Ái, Thác Bà, Yên Bình, Cảm Nhân, Yên Thành, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Lục Yên, Mường Lai, Phúc Lợi, Tân Lĩnh, Hưng Khánh, Lương Thịnh, Quy Mông, Trấn Yên, Việt Hồng.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người

Số người ứng cử: 5 người

Danh sách ứng cử viên:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Sùng A Lềnh Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai; Đại biểu Quốc hội khóa XV 2 Phạm Thị Phương Bí thư Đoàn Thanh niên Các cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai 3 Nguyễn Hồng Thoan Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lào Cai 4 Lý Thu Trang Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Yên 5 Phạm Thị Thanh Trà Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại biểu Quốc hội khóa XV

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường: Cầu Thia, Nghĩa Lộ, Trung Tâm và các xã: Hạnh Phúc, Trạm Tấu, Phình Hồ, Tà Xi Láng, Liên Sơn, Chế Tạo, Khao Mang, Nậm Có, Lao Chải, Mù Cang Chải, Púng Luông, Tú Lệ, Châu Quế, Đông Cuông, Lâm Giang, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Mậu A, Tân Hợp, Xuân Ái, Mỏ Vàng, Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Sơn Lương, Gia Hội, Văn Chấn, Nghĩa Tâm, Thượng Bằng La.

Số đại biểu được bầu: 2 người

Số người ứng cử: 4 người

Danh sách ứng cử viên:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Giàng A Chang Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chế Tạo, tỉnh Lào Cai 2 Tráng A Dương Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội 3 Lý Hương Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai 4 Tống Thị Hồng Nhung Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Lào Cai, Cam Đường và các xã: Cốc San, Hợp Thành, A Mú Sung, Bát Xát, Bản Xèo, Dền Sáng, Mường Hum, Trịnh Tường, Y Tý, Bản Lầu, Cao Sơn, Mường Khương, Pha Long, Tả Củ Tỷ, Lùng Phình, Bản Liền, Bảo Nhai, Bắc Hà, Cốc Lầu, Si Ma Cai, Sín Chéng.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người.

Số người ứng cử: 5 người.

Danh sách ứng cử viên:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Sí Thị Mai Anh Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn tại Trường PTDT nội trú THCS và THPT Sa Pa 2 Hà Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai 3 Trịnh Việt Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường 4 Hà Đức Minh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai 5 Lý Seo Sùng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Đơn vị bầu cử số 4 gồm phường Sa Pa và các xã: Bản Hồ, Mường Bo, Ngũ Chỉ Sơn, Tả Phìn, Tả Van, Bảo Thắng, Gia Phú, Phong Hải, Tằng Loỏng, Xuân Quang, Phúc Khánh, Thượng Hà, Bảo Hà, Bảo Yên, Nghĩa Đô, Xuân Hòa, Chiềng Ken, Dương Quỳ, Khánh Yên, Minh Lương, Nậm Chày, Nậm Xé, Văn Bàn, Võ Lao.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người.

Số người ứng cử: 4 người.

Danh sách ứng cử viên:

STT Họ và Tên Chức vụ 1 Giàng Thị Dung Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai 2 Đào Duy Hưng Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai 3 Nguyễn Thị Phương Lan Giáo viên Trường Tiểu học Bảo Ái, tỉnh Lào Cai 4 Nguyễn Thành Trung Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội