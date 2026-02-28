28/02/2026 07:30:00 +07:00

Danh sách 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Tây Ninh

Ủy ban bầu cử Tây Ninh công bố danh sách 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm lãnh đạo Trung ương, địa phương, lực lượng vũ trang, để cử tri lựa chọn.

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh vừa công bố danh sách chính thức 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đây là những cán bộ, lãnh đạo, công chức, sĩ quan lực lượng vũ trang, đại diện doanh nghiệp, trí thức và cán bộ Trung ương, được giới thiệu qua quy trình hiệp thương dân chủ, đúng quy định pháp luật, để cử tri lựa chọn bầu ra các đại biểu xứng đáng tham gia cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Theo công bố, danh sách gồm các đồng chí đang công tác tại các cơ quan Trung ương, Văn phòng Quốc hội, các ban, ngành của tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và cơ sở giáo dục. Trong đó có các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Quốc hội và địa phương.

Đáng chú ý, danh sách có sự tham gia của ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; cùng nhiều cán bộ đang giữ các vị trí quan trọng tại Văn phòng Quốc hội và các cơ quan Trung ương.

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh.

Danh sách cụ thể 25 người ứng cử như sau:

Đơn vị bầu cử số 1

STTHọ và tênChức vụ
1Ông Trần Hữu HậuPhó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh
2Ông Chu Mạnh HùngBí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội
3Bà Phan Thị Mỹ LinhPhó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Tây Ninh
4Ông Lê Tấn TớiChủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội
5Ông Nguyễn Đình XuânPhó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh

Đơn vị bầu cử số 2

STTHọ và tênChức vụ
1Bà Phan Thị Mỹ DungGiám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
2Ông Trần Hải PhúPhó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh
3Ông Nguyễn Duy TiếnPhó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội
4Ông Đàm Văn TuyênHiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Tây Ninh
5Bà Nguyễn Hoàng UyênPhó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

Đơn vị bầu cử số 3

STTHọ và tênChức vụ
1Bà Lê Thị Song AnPhó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh
2Bà Lê Thị Cẩm ChâuPhó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh
3Ông Lê Công ĐịnhChủ tịch HĐND phường Long An, tỉnh Tây Ninh
4Bà Phạm Thị Ngọc HàTổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bình Đông
5Ông Nguyễn Trọng NghĩaTrưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Đơn vị bầu cử số 4

STTHọ và tênChức vụ
1Bà Phạm Trần Huệ AnhPhó Trưởng phòng Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
2Bà Đặng Ngọc HạnhGiảng viên Trường Cao đẳng Long An
3Bà Trịnh Ngọc PhươngChủ tịch HĐND phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
4Ông Nguyễn Thành TâmChỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh
5Ông Đỗ Hoàng ViệtVụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Quốc hội

Đơn vị bầu cử số 5

STTHọ và tênChức vụ
1Ông Hoàng Quang HàmTrợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội
2Ông Châu Trần Nhật MinhPhó Trưởng Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh
3Ông Phạm Hùng TháiPhó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh
4Bà Đặng Thị Thu ThủyPhó Trưởng Ban Công tác Nông dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh
5Bà Hoàng Thị Thanh ThúyPhó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

Theo quy định, danh sách này được phân bổ tại 5 đơn vị bầu cử. Cử tri tỉnh Tây Ninh sẽ lựa chọn các đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực và uy tín để tham gia Quốc hội khóa XVI, góp phần quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

