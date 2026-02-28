Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Quảng Ngãi

(VTC News) -

Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG, ngày 14/2/2026, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Theo nghị quyết, cả nước có 864 người ứng cử tại 182 đơn vị bầu cử để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại Quảng Ngãi, toàn tỉnh có 4 đơn vị bầu cử, 19 người ứng cử để bầu 11 đại biểu Quốc hội.

Đơn vị bầu cử số 1 gồm đặc khu Lý Sơn, các phường: Trương Quang Trọng, Cẩm Thành và các xã: Bình Minh, Bình Chương, Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Trường Giang, Ba Gia, Sơn Tịnh, Thọ Phong, Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Tây Trà, Thanh Bồng, Cà Đam, Tây Trà Bồng, Tịnh Khê, An Phú.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường: Nghĩa Lộ, Trà Câu, Đức Phổ, Sa Huỳnh và các xã: Tư Nghĩa, Vệ Giang, Nghĩa Giang, Trà Giang, Nghĩa Hành, Đình Cương, Thiện Tín, Phước Giang, Minh Long, Sơn Mai, Long Phụng, Mỏ Cày, Mộ Đức, Lân Phong, Nguyễn Nghiêm, Khánh Cường.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Kon Tum, Đăk Cấm, Đăk BLa và các xã: Đăk Rơ Wa, Ngọk Bay, Ia Chim, Sa Thầy, Sa Bình, Ya Ly, Rờ Kơi, Mô Rai, Ia Tơi, Ia Đal, Đăk Kôi, Kon Braih, Đăk Rve, Măng Đen, Măng Bút, Kon Plông, Sơn Linh, Sơn Hà, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Hạ, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ, Ba Vì, Ba Tô, Ba Dinh, Ba Tơ, Ba Vinh, Ba Động, Đặng Thùy Trâm, Ba Xa.

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các xã: Đăk Ui, Ngọk Réo, Đăk Hà, Đăk Pxi, Đăk Mar, Ngọk Tụ, Đăk Tô, Kon Đào, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Tu Mơ Rông, Măng Ri, Bờ Y, Dục Nông, Sa Loong, Xốp, Ngọc Linh, Đăk PLô, Đăk Pék, Đăk Môn, Đăk Long.