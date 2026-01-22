  • Bình luận

Danh sách 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

22/01/2026 19:45:00 +07:00
Trong 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV vừa được Đại hội bầu, có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Ngày 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng làm việc tại Hội trường, nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Danh sách 20 Ủy viên dự khuyết:

TTHọ tênChức vụ
1Nguyễn Hải AnhĐại tá, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng
2Nguyễn Tuấn AnhPhó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
3Nguyễn Mạnh CườngỦy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP HCM
4Bùi Quốc DũngỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước
5Nguyễn Huy DũngỦy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
6Nguyễn Minh DũngPhó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long
7Bùi Thế DuyỦy viên dự khuyết Trung ương khóa XIII, Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8Trần Duy ĐôngPhó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
9Vũ Mạnh HàỦy viên dự khuyết Trung ương khóa XIII, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế
10Lê Hải HòaPhó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng
11U HuấnỦy viên dự khuyết Trung ương khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
12Đỗ Hữu HuyPhó bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk
13Nguyễn Hồng PhongPhó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa
14Bùi Hoàng PhươngỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
15Trần QuânGiám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính
16Trần Đăng QuỳnhThiếu tướng, Trợ lý Tổng Bí thư, sĩ quan Công an nhân dân biệt phái
17Nguyễn Minh TriếtPhó bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
18Hồ Xuân TrườngPhó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa
19Bùi Anh TuấnTrợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
20Mùa A VảngỦy viên dự khuyết Trung ương khóa III, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên
