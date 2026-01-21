Đại hội XIV của Đảng rút ngắn 1,5 ngày làm việc

(VTC News) -

Ngày 21/1, Đoàn Chủ tịch sau khi xin ý kiến các đoàn đại biểu đã báo cáo Đại hội về điều chỉnh chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội đã biểu quyết nhất trí rút ngắn 1,5 ngày làm việc so với chương trình dự kiến ban đầu. Trước đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến kéo dài đến 25/1.

Ngày mai, 22/1/2026, Đại hội tiếp tục làm việc theo chương trình.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự Đại hội.

Sáng 21/1, ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Trong phiên buổi sáng, đã có 15 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, cơ quan phát biểu ý kiến: Quân ủy Trung ương; Đảng ủy Chính phủ; Đảng ủy Công an Trung ương; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thành ủy Hà Nội; Đảng ủy Quốc hội; Ban Tổ chức Trung ương; Đảng ủy Bộ Xây dựng; Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ; Đảng ủy Bộ Ngoại giao; Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đảng ủy phường Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên); Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chiều 21/1, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Trong phiên buổi chiều, đã có 15 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, cơ quan phát biểu ý kiến: Tỉnh ủy Lâm Đồng; Đảng ủy đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh); Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Đảng ủy xã Tân Khánh Trung (tỉnh Đồng Tháp); Ban Nội chính Trung ương; Đảng ủy phường Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh); Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng ủy Bộ Tài chính; Tỉnh ủy Sơn La; Đảng ủy đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang); Đảng ủy Bộ Công Thương; Thành ủy Cần Thơ; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Thành ủy Huế.

Nội dung các ý kiến tham luận tập trung vào những nội dung trọng tâm của Văn kiện và các vấn đề quan trọng được nhân dân, cán bộ, đảng viên quan tâm. Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những nội dung tham luận và các ý kiến phát biểu tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu tham dự Đại hội; đồng thời, chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện rà soát, tiếp thu các ý kiến xác đáng để hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Đại hội quyết định.

Đối với những kiến nghị cụ thể, đặc thù, Đoàn Chủ tịch tổng hợp, tiếp thu, chuyển Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, cụ thể hóa trong các Nghị quyết chuyên đề, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và hoàn thiện nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Nhóm phóng viên