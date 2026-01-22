  • Bình luận

Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt tập trung triển khai các quyết sách chiến lược

22/01/2026 11:05:00 +07:00
(VTC News) -

Chương trình hành động trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã cụ thể hóa các nhiệm vụ với tinh thần cốt lõi được cô đọng trong 8 nội dung quan trọng.

Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt tập trung triển khai các quyết sách chiến lược - 1
(Thiết kế: Nhật Anh)
