Mới nhất
Xem nhiều
Bình luận nhiều
Hotline: 0855.911.911
RSS
Liên hệ quảng cáo:
024 36321592
Trang chủ
Liên hệ
Cỡ chữ
Bình luận
Chia sẻ
Bình luận
Facebook
Twitter
Zalo
Zalo
Copy
Thời sự
Chính trị
Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt tập trung triển khai các quyết sách chiến lược
22/01/2026 11:05:00 +07:00
(VTC News) -
Chương trình hành động trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã cụ thể hóa các nhiệm vụ với tinh thần cốt lõi được cô đọng trong 8 nội dung quan trọng.
(Thiết kế: Nhật Anh)
Đọc thêm
Đại hội XIV của Đảng rút ngắn 1,5 ngày làm việc
0
Chuyển phòng tham nhũng từ 'làm đúng quy trình' sang 'làm thực chất, có kết quả'
0
Ủy ban Kiểm tra các cấp dám chạm vào những 'pháo đài' tưởng chừng là bất khả xâm phạm
0
Cán bộ phải lấy danh dự là điều thiêng liêng nhất, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm giá trị cốt lõi
0
đại hội đảng
Đại hội XIV của Đảng
Đại hội XIV
Bình luận
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Bình luận