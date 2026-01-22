Bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Trang chủ
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu các Ủy viên Trung ương chính chức và các Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính chức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)
Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính chức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)
Link: https://www.vietnamplus.vn/dai-hoi-xiv-cua-dang-bau-ban-chap-hanh-trung-uong-khoa-xiv-post1089407.vnp
