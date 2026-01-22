  • Bình luận

Danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

22/01/2026 20:24:00 +07:00
Google News
(VTC News) -

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Hôm nay (22/1), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Danh sách 180 Uỷ viên chính thức:

STTHọ tênChức vụ
1Tô LâmTổng Bí thư
2Đào Tuấn AnhTrung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng
3Trần Văn BắcThiếu tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng
4Đỗ Thanh BìnhUỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương
5Lê Hải BìnhUỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
6Đoàn Xuân BườngThiếu tướng, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng
7Đỗ Văn ChiếnUỷ viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội
8Hoàng Duy ChinhUỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV
9Nguyễn Tân CươngUỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
10Nguyễn Mạnh CườngUỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Ngoại giao
11Nguyễn Hồng DiênUỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội
12Đặng Văn DũngUỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương
13Đoàn Anh DũngPhó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
14Hoàng Trung DũngUỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương
15Hồ Quốc DũngUỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ, Phó thủ tướng
16Nguyễn Khắc ĐịnhỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội
17Lương Quốc ĐoànỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
18Nguyễn Quốc ĐoànỦy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ
19Nguyễn Hữu ĐôngỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
20Đặng Hồng ĐứcỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
21Nguyễn Quang ĐứcPhó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
22Nguyễn Văn GấuỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
23Phan Văn GiangỦy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
24Nguyễn Thị Thu HàỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng
25Vũ Hải HàỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội
26Lê Khánh HảiỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
27Lê Ngọc HảiTrung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng
28Ngô Đông HảiỦy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
29Nguyễn Long HảiỦy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương
30Nguyễn Thanh HảiỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV
31Nguyễn Văn HiềnỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
32Trần Thị HiềnỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
33Nguyễn Sỹ HiệpPhó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
34Phan Chí HiếuỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
35Bùi Thị Minh HoàiỦy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
36Nguyễn Thị HồngỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
37Đoàn Minh HuấnỦy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
38Lê Mạnh HùngỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương
39Lê Quốc HùngỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
40Bùi Quang HuyỦy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
41Dương Quốc HuyỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
42Lê Minh HưngỦy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
43Nguyễn Đức HưngTrung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng
44Trần Tiến HưngỦy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
45Nguyễn Đình KhangỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
46Trần Việt KhoaỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng
47Vũ Trung KiênTrung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng
48Đào Hồng LanỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế
49Nguyễn Ngọc LâmỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
50Nguyễn Thanh LâmỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
51Trần Thanh LâmPhó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
52Trịnh Mạnh LinhPhó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
53Nguyễn Hồng LĩnhỦy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
54Nguyễn Phi LongỦy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
55Nguyễn Văn LongỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
56Lê Văn LợiỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
57Nguyễn Thị Thanh MaiBí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
58Phan Văn MãiỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV
59Lê Quang MạnhỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
60Lâm Văn MẫnỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV
61Trần Thanh MẫnỦy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội
62Lê Quốc MinhỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam
63Trần Hồng MinhUVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng
64Phạm Hoài NamUVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
65Hà Thị NgaUVTWĐ, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
66Lê Thị NgaUVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XV
67Nguyễn Thanh NghịUVTWĐ, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
68Nguyễn Trọng NghĩaUVBCT, BTTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
69Bùi Văn NghiêmUVTWĐ, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
70Trần Thanh NghiêmUVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Đô đốc Hải quân, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng
71Nguyễn Quang NgọcUVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
72Nguyễn Thị Bích NgọcPhó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính
73Chiêm Thống NhấtThiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng
74Nguyễn Hải NinhỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
75La Công PhươngTrung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng
76Lê Hồng QuangỦy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
77Lương Tam QuangỦy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an
78Nguyễn Văn QuảngỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
79Vũ Hải QuânỦy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ
80Thái Thanh QuýỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
81Trịnh Văn QuyếtỦy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
82Hoàng Minh SơnBí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
83Nguyễn Kim SơnUVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
84Vũ Hồng SơnTrung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng
85Đỗ Tiến SỹUVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
86Nguyễn Thành TâmUVTWĐ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
87Lê Đức TháiUVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
88Trần Hồng TháiPhó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
89Lâm Thị Phương ThanhUVTWĐ, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
90Nguyễn Thị ThanhUVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội
91Trần Sỹ ThanhUVTWĐ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
92Đinh Hữu ThànhPhó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
93Nguyễn Trường ThắngUVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
94Nguyễn Văn ThắngỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính
95Phạm Tất ThắngỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
96Tào Đức ThắngTrung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội
97Trần Đức ThắngỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
98Lê Xuân ThếTrung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng
99Lê Xuân ThuậnThiếu tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng
100Lê Thị ThủyỦy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ
101Nguyễn Huy TiếnỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
102Đặng Khánh ToànPhó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
103Trương Thiên TôThượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
104Lê Tấn TớiỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV
105Phạm Thị Thanh TràỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ
106Nguyễn Hải TrâmỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao
107Lê Minh TríỦy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
108Hà Quốc TrịPhó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
109Lê Hoài TrungỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
110Trần Cẩm TúỦy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương
111Ngô Văn TuấnỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước
112Nguyễn Anh TuấnỦy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
113Phạm Gia TúcỦy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
114Hoàng Thanh TùngỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV
115Phạm Thế TùngỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
116Đỗ Xuân TùngThượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
117Lê Văn TuyếnỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
118Nguyễn Thị TuyếnỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
119Bùi Thị Quỳnh VânỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
120Nguyễn Đắc VinhỦy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV
121Nguyễn Minh VũỦy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao
122Võ Thị Ánh XuânỦy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước
123Dương Trung ÝỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
124Cao Thị Hóa AnPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk
125Phan Thắng AnBí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
126Nguyễn Doãn AnhỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa
127Nguyễn Hoài AnhỦy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
128Phạm Đức ẤnPhó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
129Lê Ngọc ChâuPhó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng
130Lê Tiến ChâuỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV thành phố Hải Phòng
131Ngô Chí CườngỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Tháp
132Quản Minh CườngBí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Ninh
133Trần Tiến DũngBí thư Tỉnh ủy Điện Biên
134Phạm Đại DươngỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
135Nguyễn Trọng ĐôngPhó Bí thư Thành ủy Hà Nội
136Nguyễn Văn ĐượcỦy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
137Nguyễn Hoàng GiangPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
138Nguyễn Hồ HảiBí thư Tỉnh ủy Cà Mau
139Nguyễn Tiến HảiỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang
140Tôn Ngọc HạnhỦy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai
141Nguyễn Mạnh HùngPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh
142Trịnh Việt HùngỦy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai
143Y Thanh Hà Niê KdămỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng
144Hoàng Quốc KhánhBí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
145Nguyễn Duy LâmBí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
146Trần Văn LâuBí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long
147Hầu A LềnhỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang
148Nguyễn Phước LộcPhó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh
149Võ Văn MinhPhó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh
150Hồ Văn MừngỦy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
151Hồ Văn MườiPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
152Lê Minh NgânBí thư Tỉnh ủy Lai Châu
153Nguyễn Hữu NghĩaỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên
154Hoàng Văn NghiệmBí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Sơn La
155Nguyễn Duy NgọcỦy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội
156Phạm Quang NgọcPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
157Thái Đại NgọcỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai
158Hồ Văn NiênỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
159Đặng Xuân PhongỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Ninh Bình
160Lê Quốc PhongỦy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh
161Trần PhongPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
162Nguyễn Văn PhươngBí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
163Lê Ngọc QuangỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
164Trần Lưu QuangỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh
165Nguyễn Văn QuyếtBí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
166Nguyễn Hồng TháiỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
167Đồng Văn ThanhPhó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ
168Nghiêm Xuân ThànhỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
169Vũ Đại ThắngỦy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội
170Nguyễn Khắc ThậnBí thư Tỉnh ủy Nghệ An
171Nguyễn Khắc ToànPhó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế
172Lương Nguyễn Minh TriếtỦy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
173Nguyễn Đình TrungỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế
174Trịnh Xuân TrườngBí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
175Phạm Anh TuấnPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
176Trần Huy TuấnPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
177Vương Quốc TuấnỦy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
178Lê Quang TùngỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ
179Vũ Hồng VănBí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Nai
180Hồ Thị Hoàng YếnPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long
