Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

(VTC News) -

Ngày 22/1, Đại hội XIV của Đảng bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 200 người, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) là một trong số 180 Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương khóa XIV.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ông Đỗ Tiến Sỹ sinh ngày 2/11/1965, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Sư phạm Toán; Cử nhân lý luận chính trị.

Ông Đỗ Tiến Sỹ là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trong thời gian công tác tại tỉnh Hưng Yên, ông Đỗ Tiến Sỹ từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như: Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Tháng 6/2021, Thủ tướng có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sỹ giữ chức Tổng Giám đốc VOV.

Nhóm phóng viên