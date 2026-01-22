Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

(VTC News) -

Ngày 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: TTXVN)

Ông Trần Cẩm Tú sinh ngày 25/8/1961, quê quán tỉnh Hà Tĩnh.

Trong quá trình công tác, ông Trần Cẩm Tú từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình...

Tháng 1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII và bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 10/2024, ông Trần Cẩm Tú được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Nhóm phóng viên