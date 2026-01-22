Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

(VTC News) -

Chiều 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 200 Ủy viên.

Tối cùng ngày, Đại hội công bố danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm là một trong số các nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII giới thiệu tái cử và được Đại hội XIV tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm sinh ngày 10/7/1957, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ GS.TS Luật học, Đại học An ninh Nhân dân; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Tô Lâm từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng Phòng, Cục Bảo vệ Chính trị I - Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng, Cục Bảo vệ Chính trị I - Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Phó Tổng cục trưởng phụ trách rồi Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Công an.

Sáng 22/5/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng ngày, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Tô Lâm.

Ngày 3/8/2024, Chủ tịch nước Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 21/10/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm thôi giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhóm phóng viên