Danh sách 12 sản phẩm bảo vệ sức khỏe Bộ Y tế thu hồi hiệu lực giấy công bố

(VTC News) -

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đơn vị vừa ra quyết định thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố 12 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Quyết định này được đưa ra sau quá trình rà soát các công ty có văn bản xin rút hồ sơ liên quan đến sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 10 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh phẩm Nam Việt (Lô A3-A4, Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) công bố.

Danh sách 10 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh phẩm Nam Việt công bố (Ảnh: chụp màn hình).

Cục An toàn thực phẩm cũng quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 8397/2020/ĐKSP ngày 31/8/2020 của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe SADI SLIM PLUS do Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Hoàng Huy Organic (Số 6, ngõ 565 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) công bố.

Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 3198/2021/ĐKSP ngày 9/4/2021 của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe CHOCODIET do Công ty TNHH Loewy Brand (Số nhà 310/40 đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, TPHCM) công bố. Được biết, nay công ty đã đổi tên và địa chỉ thành Công ty TNHH Thương mại Staywell (100/46 đường số 3, phường 8, quận Gò Vấp, TPHCM).

Trong những ngày qua, Cục An toàn thực phẩm ban hành quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố và hiệu lực Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ khác.

Quyết định thu hồi này cho thấy sự quyết liệt của Cục An toàn thực phẩm trong việc quản lý chất lượng và các thủ tục pháp lý liên quan đến các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên thị trường.

Khi giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm bị thu hồi, đồng nghĩa với việc các sản phẩm không được sản xuất, kinh doanh, phân phối trên thị trường.