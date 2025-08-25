Danh sách 113 xe bị phạt nguội trong tuần giữa tháng 8 ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Theo phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh, các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Xe ô tô vi phạm đèn tín hiệu giao thông, rẽ trái tại nơi có biển cấm rẽ trái, không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường và xe mô tô vi phạm đèn tín hiệu giao thông, mô tô vi phạm không đội mũ bảo hiểm.

Danh sách các xe vi phạm như sau:

Xe ô tô vi phạm đèn tín hiệu giao thông: 98A-320.57; 98A-292.77; 98A-701.28; 98A-890.45; 98A-184.92; 20A-337.99; 29A-852.21; 98A-550.42; 30L-322.33; 30K-187.53; 34F-006.84; 99B-089.81; 99E-014.08; 30G-893.42; 99A-690.15; 30H-386.04; 29C-068.05; 30G-762.77; 98A-459.35; 12C-068.18; 98A-425.84; 98A-870.41; 34C-042.71; 98A-249.03; 29B-224.86; 99C-163.59; 30F-573.26; 15A-451.83; 98C-245.73; 98A-220.60.

Xe ô tô vi phạm tín hiệu đèn giao thông tại ngã tư Xương Giang- Vương Văn Trà, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh Công an Bắc Ninh).

Xe ô tô rẽ trái tại nơi có biển cấm rẽ trái: 98C-259.83; 98E-002.16; 20A-627.74; 12H-9641; 23A-048.10; 98C-333.13; 20A-322.65; 99C-084.08; 30K-187.53; 30G-583.79; 98C-237.13; 98H-1982; 99A-420.15; 98A-914.06; 29U-8431; 98A-074.97; 98A-088.31.

Xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường: 99A-731.47; 98A-584.28; 30K-639.46; 98A-388.37; 98A-665.37; 60A-478.34; 30E-072.27; 98C-151.39; 98A-523.14; 29A-862.99; 98C-310.60; 30M-659.84; 98A-650.15; 98R-029.11; 98A-637.87; 98A-724.73; 98C-185.80; 98B-036.00; 98A-250.14; 20C-026.36; 98A-108.93; 98B-130.64; 98A-250.95; 98C-366.20; 20C-132.86.

Xe mô tô vi phạm đèn tín hiệu giao thông: 98B2-933.51; 98B1-618.18; 98B3-929.32; 98B3-495.61; 98B2-675.55; 98B3-959.20; 98K1-228.93; 98B3-531.33; 98B3-008.85; 99F1-625.09; 98B3-626.55; 98B3-279.51; 98B1-423.98; 98K1-368.27; 98H1-402.17; 98K1-333.50; 98B1-590.88; 98E1-592.51; 98G1-108.51; 98B3-426.88; 98K1-164.73; 98B3-672.45; 98C1-235.81; 98K1-369.35; 98F1-325.66.

Xe tô tô vi phạm hiệu lệnh vạch kẻ đường. (Ảnh Công an Bắc Ninh).

Xe mô tô vi phạm không đội mũ bảo hiểm: 12X1-257.84; 98K1-305.39; 98K1-270.80; 98K1-360.25; 98K1-279.21; 98F1-461.31; 98K1-145.00; 98K1-211.42; 98AA-305.45; 98K1-360.25; 98B3-618.46; 98B3-841.47; 98B3-386.77; 98K1-308.32; 98AC-105.47.

Khi đến xử lý phạt nguội, người vi phạm cần chuẩn bị giấy tờ:

Đối với xe ô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan công an, Đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

Đối với xe mô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan Công an, Đăng ký xe, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).