Danh sách 417 xe bị phạt nguội trong tuần ở Bắc Ninh

Trong tổng số 417 phương tiện vi phạm, lỗi phổ biến nhất là ô tô không chấp hành vạch kẻ đường (248 xe) và ô tô vượt đèn đỏ (40 xe).

Tuần từ 8/8 đến 14/8, Cảnh sát giao thông Bắc Ninh phát hiện 40 ô tô vượt đèn đỏ. (Ảnh Công an Bắc Ninh)

Danh sách các xe vi phạm như sau:

Ô tô sang đường ở đường có vạch liền. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

28 trường hợp bị xử phạt lỗi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Khi đến nộp phạt, người dân cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Đối với xe ô tô: Đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

Đối với xe mô tô: Đăng ký xe, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).