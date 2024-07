Đánh nhân viên an ninh Copa America, chủ tịch LĐBĐ Colombia bị bắt

(VTC News) -

Ông Ramon Jesurun (71 tuổi) và con trai Ramon Jamil Jesurun (43 tuổi) ẩu đả với ít nhất 3 nhân viên của sân vận động Hard Rock. Theo báo cáo của sở cảnh sát Miami-Dade, ông Ramon Jesurun đối mặt với 3 tội danh liên quan đến hành vi bạo lực đối với nhân viên an ninh.

Ramon Jesurun - kiêm nhiệm vị trí phó chủ tịch của CONMEBOL (LĐBĐ Nam Mỹ) - đã bị bắt và giam giữ tại Trung tâm cải tạo Turner Guilford Knight vào khoảng 4 giờ 15 phút sáng thứ Hai tuần này.

Theo báo cáo của cảnh sát, ông Jesurun và con trai đã xô xát với các nhân viên an ninh đang ngăn cản CĐV tiếp cận đường hầm nơi các phóng viên báo chí tập trung, sau trận thua 0-1 của Colombia trước Argentina tại chung kết Copa América, vào khoảng 12 giờ 20 phút sáng thứ Hai.

Ông Ramon Jesurun và con trai đã bị bắt giữ

Theo cảnh sát, ông Jesurún và con trai đã "nổi giận" và bắt đầu "la hét" với một nhân viên an ninh. Nhân viên an ninh này có hành động yêu cầu con trai ông Jesurun lùi lại nhưng sau đó tình hình trở nên tồi tệ hơn. Vị chủ tịch của LĐBĐ Colombia bước tới và xô đẩy nhân viên an ninh.

Trong khi đó, con trai của ông Jesurun bị cáo buộc đã nắm lấy cổ của một nhân viên an ninh và tấn công khiến người này phải nhập viện. Theo tờ USA Today, Ramon Jamil Jesurun còn suýt đánh trúng một nữ nhân viên an ninh khác ở gần đó.

Cha con ông Jesurun dự kiến sẽ trình diện tòa án Miami vào chiều thứ Hai sau khi bị bắt giữ. Vụ ẩu đả của cha con ông Jesurin xảy ra sau khi trận chung kết Copa America 2024 bị tạm hoãn gần 1 tiếng đồng hồ do một lượng lớn CĐV tràn vào SVĐ Hard Rock (Miami) dù không có vé. Lực lượng bảo vệ tại sân Hard Rock quyết tâm thắt chặt an ninh sau sự việc cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị bắn vào ngày 14/7.

Phải đến 7h45, cầu thủ Argentina và Colombia mới quay lại sân để khởi động lần thứ 2. Các cửa an ninh mới được kiểm soát và mở lại để đón những người có vé chính thức vào sân. Cuối cùng, trận đấu diễn ra lúc 8h15 (theo giờ Việt Nam). Thời gian bị hoãn kéo dài đến 75 phút.