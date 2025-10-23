Danh hài từng làm phụ hồ, giữ xe, giờ sở hữu biệt phủ trăm tỷ rộng 1.600m2

(VTC News) -

Danh hài Hoàng Mập (tên thật là Bùi Minh Hoàng) sinh năm 1971 tại Cần Thơ. Sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng do cuộc sống biến động, gia đình anh rơi vào nghèo túng. Nam nghệ sĩ từng trải qua nhiều công việc như phụ hồ ở khu công nghiệp, bán sắt, giữ xe... thời đi học đại học.

Trong một dịp tình cờ, anh có duyên gặp gỡ nghệ sĩ Hữu Nghĩa và được nhận làm học trò. Lúc này, Hoàng Mập đi theo giữ xe, giữ đồ, ủi đồ..., chỉ cần được theo ngôi sao tới đoàn phim là cảm thấy vui.

"Hồi mới theo anh Nghĩa giữ đồ, giữ xe, một tháng anh cho 60 nghìn đồng, cơm anh ấy bao hết. Số tiền đó dư sống vì cơm ký túc xá một tháng có 30 nghìn đồng.

Khi đi diễn, một suất anh Nghĩa trả 15 nghìn đồng. Một đêm diễn cầm mấy trăm ngàn là run tay vì vàng có 200 nghìn đồng một chỉ", anh từng kể.

Danh hài Hoàng Mập.

Sau những năm theo làm trợ lý cho Hữu Nghĩa, được đàn anh định hướng cho thi vào Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay gọi là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM).

Năm 1995, trong cuộc thi Liên hoan sân khấu toàn thành, anh nhận được Huy chương vàng với vai Tám Tàng trong vở kịch Cây bần. Từ vai diễn ấy, Hoàng Mập trở thành “kép chính”.

Thời trẻ, Hoàng Mập sở hữu ngoại hình thu hút, nhưng qua một cơn bạo bệnh, anh bị tăng cân không kiểm soát. Từ 60kg, anh tăng lên tới hơn 140kg. Khi vào nghề, anh lấy nghệ danh là tên thật Bùi Minh Hoàng nhưng sau này phần vì trùng tên với nhiều nghệ sĩ đi trước (Minh Hoàng, Thanh Hoàng, Tấn Hoàng...), phần vì người cứ mập ra nên anh đổi luôn thành Hoàng Mập.

Tuy nhiên cũng nhờ ngoại hình khác biệt này, Hoàng Mập được khán giả chú ý khi tham gia vào nhiều chương trình hài. Sau đó, anh còn lấn sân sang vai trò đạo diễn, sản xuất phim. Anh thành lập hãng phim riêng và từng sản xuất hơn chục bộ phim truyền hình, vài bộ phim chiếu rạp như Lọ Lem Sài Gòn, Cưới chạy, Đời như ý, Valy tình yêu... Ngoài nghệ thuật, anh còn thành công khi kinh doanh ở nhiều lĩnh vực.

Nhiều năm làm việc chăm chỉ, Hoàng Mập được gọi là "đại gia showbiz Việt" khi tích lũy được khối tài sản không nhỏ. Anh đang sở hữu biệt phủ nằm ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, cách TP.HCM khoảng 50km.

Cơ ngơi này lên đến hơn 1.600m2, được xây dựng theo phong cách nhà cổ. Anh đã dành ra 5 năm để nghiên cứu và tìm hiểu cách xây dựng, trang trí sao cho đúng với kiến trúc xưa. Đặc biệt, nam nghệ sĩ còn đầu tư hồ cá koi trị giá tới 5 tỷ đồng.

Không chỉ là nơi ở, biệt phủ còn được Hoàng Mập sử dụng làm bối cảnh cho các bộ phim mang hơi hướng cổ xưa do anh làm đạo diễn. Diễn viên Huy Khánh từng tiết lộ rằng giá trị của cơ ngơi này có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Ngoài ra, anh còn đang xây dựng một khu resort rộng lớn ở Lâm Đồng. Cơ ngơi này của anh có 4 khu, 5 căn nhà, 10 phòng ngủ, 13 nhà vệ sinh. Sau khi nhà mới hoàn thiện, gia đình sẽ rời khỏi căn biệt phủ ở Đồng Nai để lên đây sinh sống.

Biệt phủ rộng lớn Hoàng Mập đang sở hữu.

Nghệ sĩ Hoàng Mập có tổ ấm viên mãn bên vợ cùng 2 con gái. Nam nghệ sĩ bày tỏ, thành tựu anh có được ngày hôm nay phần lớn đều là nhờ bà xã. Cả hai quen nhau từ bàn tay trắng đến nay, khi trở thành bà chủ của hãng phim nhưng vợ anh vẫn giữ thói quen giản dị.

Danh hài cũng tự hào vì có 2 cô con gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang. Trong đó, con gái lớn Khánh Trinh cũng đi theo con đường nghệ thuật giống bố và là diễn viên trẻ triển vọng.

Tổ ấm hạnh phúc của Hoàng Mập.

Ở tuổi 54, Hoàng Mập cũng ý thức thay đổi bản thân để giữ sức khỏe. Nam nghệ sĩ đã áp dụng chế độ giảm cân trong vài tháng qua, hiện xuống được khoảng 52kg.

Anh luôn giữ tinh thần lạc quan, vui cười dù đôi khi công việc căng thẳng, áp lực. Nhờ thế, bệnh tật cũng thuyên giảm, đời sống nhẹ nhõm hơn. Hoàng Mập quan niệm tuy anh không phải sao hạng A được săn đón song tự tin thành quả hiện tại đủ khiến bản thân tự hào.