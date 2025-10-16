Danh hài nổi đình đám thập niên 90, giờ ở nhà thuê, vẫn là trụ cột nuôi gia đình

(VTC News) -

Danh hài Tấn Hoàng sinh năm 1962, trong gia đình giàu có ở TP.HCM. Tuy nhiên, ông lại từ bỏ cuộc sống trong nhung lụa, trốn cha mẹ theo gánh hát cải lương khi mới 17 tuổi.

Là nghệ sĩ hài nổi tiếng thập niên 1990 với chương trình Trong nhà ngoài phố, nghệ sĩ Tấn Hoàng được khán giả yêu thích nhờ lối diễn duyên dáng nhưng không kém phần thâm thuý. Thời đỉnh cao sự nghiệp, mỗi đêm ông có thể đi diễn đến 13 show.

Bên cạnh đó, ông còn góp mặt trong nhiều phim như Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa, Hận thù hóa giải, Về nhà ăn Tết… nổi tiếng với hình tượng nông dân chất phác, hiền lành. Ngoài diễn xuất và đạo diễn, ông từng gây dấu ấn khi tham gia chương trình bolero.

Khi thời kỳ đỉnh cao của hài kịch đi xuống, nghệ sĩ Tấn Hoàng dần vắng bóng trên màn ảnh nhỏ cũng như trong các gameshow. Nhiều năm qua, nam nghệ sĩ làm trưởng ban quản lý sự kiện, tổ chức các chương trình văn nghệ cho một công ty ở Bắc Ninh. Ông cho biết công ty trả mức lương ổn định, còn có thể diễn, ca hát thường xuyên. Thỉnh thoảng, ông về lại TP.HCM thăm gia đình cũng như tham gia một số dự án phim.

Ở tuổi 63, nghệ sĩ Tấn Hoàng nặng gánh mưu sinh, chịu nỗi lo cơm áo gạo tiền. Tiền lương công ty trả hay cát-xê đi diễn hằng tháng, ông chuyển về cho vợ, phụ giúp 2 con nuôi các cháu. Dẫu không dư dả, ông vui vì còn được lao động, gia đình bình an, khỏe mạnh.

Mấy chục năm làm nghề, Tấn Hoàng vẫn sống cảnh nhà thuê. Có nơi ở suốt nhiều năm, đến khi chủ rao bán nhà, ông và vợ lại tất tả tìm nơi mới. Mỗi ngày, danh hài đi làm bằng xe ôm công nghệ, còn bà xã ông mở quán cà phê để có thêm thu nhập.

Nghệ sĩ sống lạc quan dù nhiều năm ở nhà thuê, kinh tế không dư dả.

Năm 2023, nghệ sĩ Tấn Hoàng từng trải qua biến cố sức khỏe, phải nhập viện cấp cứu vì nhồi máu cơ tim. Sau thời gian dưỡng bệnh, ông cho biết mọi thứ đã ổn định. Vượt qua lần "thập tử nhất sinh", nam danh hài biết quan tâm đến sức khỏe hơn.

Hiện tại, diễn viên 6x làm nghề vì đam mê nên không mong cầu nhiều. Nam nghệ sĩ luôn biết ơn vì khán giả luôn yêu thương, ủng hộ mình trong hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật.

Tấn Hoàng thấy may mắn vì có bà xã đồng hành, san sẻ trong công việc lẫn cuộc sống. Lúc nghệ sĩ đi làm xa nhà nhiều ngày, vợ thay ông quán xuyến mọi việc trong ngoài êm xuôi.

Hơn 30 năm bên nhau, tình cảm của cả hai êm ấm như ngày đầu. Vợ chồng nghệ sĩ có 2 con - một trai, một gái, 4 cháu nội, 3 cháu ngoại và 1 cháu cố.

"Tôi chỉ mong ước quãng đời còn lại vẫn giữ được sức khỏe để tiếp tục làm nghề, được đi hát, đóng phim để phục vụ khán giả mà tôi mang ơn cả cuộc đời này", ông chia sẻ.