Danh ca nổi tiếng bán bánh mì nuôi 3 con, giờ viên mãn bên chồng Việt kiều Pháp

Danh ca Họa Mi tên thật là Trương Thị Mỹ, sinh năm 1955. Năm 11 tuổi, cha của bà qua đời rồi không lâu sau thì mẹ cũng mất. Vì thế ngay từ thơ ấu, bà phải một mình bươn chải lo cuộc sống.

Năm 19 tuổi, nữ danh ca bắt đầu đến với âm nhạc với cái tên Họa Mi. Danh ca từng tiết lộ nghệ danh Họa Mi gợi nhắc đến hình ảnh loài chim nhỏ bé với giọng hót trong trẻo.

Nhờ cái tên này, nữ nghệ sĩ nhanh chóng tỏa sáng với hàng loạt các ca khúc như Đưa em qua cánh đồng vàng, Em về thăm lại quê anh, Đưa em xuống thuyền, Tango nhớ, Bên đời quạnh hiu...

Danh ca Họa Mi thời hoàng kim.

Được khán giả yêu mến bởi giọng hát ngọt ngào, cuộc đời Họa Mi lại là bức tranh buồn.

Năm 1975, bà gia nhập đoàn ca nhạc của ông bầu số một thời đó là Ngọc Chánh. Đoàn của bà thường hát chung với đoàn kịch nói Kim Cương. Qua đó, bà làm quen với nghệ sĩ saxophone Lê Tấn Quốc. Một năm sau, cả hai kết hôn và có với nhau 3 người con.

Bi kịch ập đến khi chồng bị thoái hóa võng mạc, Họa Mi vừa lao động nuôi con, vừa bôn ba tìm cách chữa trị cho ông. Năm 1988, giọng ca "Nghìn trùng xa cách" được mời sang Pháp trình diễn và quyết tâm tìm cách đưa gia đình sang cùng để chữa bệnh cho chồng.

Họa Mi viết thư cho phu nhân tổng thống Pháp khi đó để trình bày hoàn cảnh của mình. Được phu nhân tổng thống giúp đỡ, Lê Tấn Quốc đoàn tụ vợ ở Pháp, được các bác sĩ giỏi chạy chữa. Dù vậy, kết quả mà ông nhận được rằng đây là bệnh không thể chữa.

Không muốn làm gánh nặng cho vợ, nghệ sĩ Tấn Quốc đề nghị ly hôn rồi về Việt Nam. Họa Mi ở lại Pháp một mình nuôi các con. Tại trời Âu, nữ danh ca làm công việc bán kem vào ban ngày khoảng 8 tiếng còn buổi tối thì chăm lo cho các con. Thỉnh thoảng, bà mới nhận lời mời đi hát hay thu âm. Sau khoảng 3 năm, Họa Mi có được số vốn nhỏ để mở cửa hàng bán bánh mì.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Họa Mi tìm thấy bến đỗ hạnh phúc bên người chồng hiện tại là một người Pháp gốc Việt. Chồng sau của Họa Mi có một xưởng làm bánh, bà phụ chồng quán xuyến công việc của xưởng.

Vợ chồng Họa Mi bên con trai (ngoài cùng bên phải) và người thân.

Nữ danh ca cho biết ông xã hiện tại từng lỡ một lần đò nên hiểu rõ những vất vả mà bản thân bà gánh gồng. Do đó, ông hết mực yêu thương, nuôi nấng 3 con riêng khiến Họa Mi không khỏi hạnh phúc.

Mãi đến năm 60 tuổi, được sự đồng thuận của chồng, nữ danh ca mới quay lại với âm nhạc. Từ khi về nước hoạt động, Họa Mi rất đắt show.

Hiện ba người con của danh ca đều trưởng thành, lập nghiệp và kết hôn tại Pháp. Chính các con là người động viên Họa Mi trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật để thỏa nỗi nhớ nghề.

Danh ca Họa Mi vẫn trẻ đẹp ở tuổi 70.

Ở tuổi 70, nữ danh ca được khen trẻ trung, yêu đời và vẫn giữ được sự tươi tắn, phong thái nghệ sĩ. Với bà, được trở lại sân khấu, được hát và gặp khán giả là điều quý giá nhất.

Ngoài đi hát, giọng ca 5X còn tham gia các chương trình với vai trò giám khảo, mang những kinh nghiệm có được trong chặng đường làm nghề chia sẻ với đàn em. Bà chọn cuộc sống đơn giản, suy nghĩ tích cực và dành tất cả nhiệt huyết cho âm nhạc.