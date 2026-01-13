Đánh bại 'ông kẹ' châu Á, người hùng U23 Việt Nam tuyên bố đanh thép

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út

Sáng 13/1, U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0 để đứng đầu bảng A, giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á 2026. Đây là trận đấu U23 Việt Nam chỉ cần hoà. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik không mang tư tưởng chia điểm với đối thủ khi nhập cuộc.

"Chắc chắn rồi", thủ môn Trần Trung Kiên trả lời câu hỏi liệu U23 Việt Nam có đặt mục tiêu phải thắng U23 Ả Rập Xê Út ở trận này. "Chúng tôi bước ra sân, mục tiêu hoàn toàn là 3 điểm. U23 Việt Nam thi đấu với hơn 100% sức của mình".

Trần Trung Kiên là một trong số những cầu thủ chơi tốt nhất của U23 Việt Nam. Thủ môn của Hoàng Anh Gia Lai mang đến cảm giác an tâm với những tình huống xử lý chắc chắn, an toàn và cứu thua xuất sắc. Hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam cũng thi đấu đầy nỗ lực để hoá giải hầu hết các pha tấn công bằng bóng bổng của đối thủ.

Thủ môn Trung Kiên giúp U23 Việt Nam giữ sạch lưới trong trận thắng U23 Ả Rập Xê Út.

Sự chắc chắn của hàng thủ là nền tảng để U23 Việt Nam tung ra đòn đáp trả mang tính quyết định trong hiệp 2. Nguyễn Đình Bắc ghi bàn ở phút 64, mang về chiến thắng cho đại diện của Đông Nam Á.

"Toàn đội đang rất vui và hứng khởi khi có 9 điểm tuyệt đối để vào tứ kết. U23 Việt Nam sẽ cố gắng hơn nữa để thể hiện ở vòng tiếp theo. Sau mỗi trận đấu, chúng tôi sẽ rút ra kinh nghiệm và phân tích đối thủ. Mỗi trận đều như vậy. U23 Việt Nam sẽ cố gắng tiếp tục thể hiện tốt ở trận sắp tới", Trung Kiên cho biết thêm.

Sau 3 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đứng đầu bảng A với 9 điểm. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có đại diện đứng đầu bảng với tỷ lệ thắng 100% tính từ vòng loại đến vòng chung kết của giải đấu cấp châu lục.

Chiến thắng trước U23 Ả Rập Xê Út cũng giúp U23 Việt Nam tránh được U23 Nhật Bản ở vòng sau. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ gặp đội nhì bảng B ở vòng tứ kết, có thể là U23 UAE hoặc U23 Syria.